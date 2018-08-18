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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:51
Vlad442 написав:
Почему те, кто ждет обвал, такие злые?
Обвал это плюс для обычных людей таких как сержик.
А для одиноких риелторш, типа Первый, плохо, так как обьем сделок падает и она останется без комиссионных. И не сможет уже ходить на завивки, ботоксы, шмотоксы с подружками в спа.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:55
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 02 лип, 2020 12:02
Richi написав: pirat-d написав:
Зарабатывать больше, чем тратишь. Сберегать и откладывать не менее 5-10% от дохода. По-моему это азы финансовой грамотности, которые отличают мышление богатого и бедного человека и в итоге к пенсии (зрелому возрасту) кардинально отличают реальность для одних и других.
Зарабатываете Вы (условно) 1000$ в месяц, откладываете 10% = 1200 в год. За 30 лет - 36000.
Вам для информации: 30 лет назад вполне можно было прожить на 20$ в месяц, чтобы Вы понимали уровень инфляции и могли прикинуть, что будет с Вашими 36000 через 30 лет.
Вот как-то так, финансово грамотный Вы наш ...
P.S. У Вас вероятно уже мышление богатого?
Даже если исключить полностью инфляцию и считать, что стоимость жизни не изменится совсем, то этих денег Вам хватит аж на 3 года.
Ну ок.
Тоді послухаємо/прочитаємо ваш варіант/поради?
Критикуючи - пропонуйТЕ!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 02 лип, 2020 12:11
Richi написав: pirat-d написав:
Зарабатывать больше, чем тратишь. Сберегать и откладывать не менее 5-10% от дохода. По-моему это азы финансовой грамотности, которые отличают мышление богатого и бедного человека и в итоге к пенсии (зрелому возрасту) кардинально отличают реальность для одних и других.
Зарабатываете Вы (условно) 1000$ в месяц, откладываете 10% = 1200 в год. За 30 лет - 36000.
Вам для информации: 30 лет назад вполне можно было прожить на 20$ в месяц, чтобы Вы понимали уровень инфляции и могли прикинуть, что будет с Вашими 36000 через 30 лет.
Вот как-то так, финансово грамотный Вы наш ...
P.S. У Вас вероятно уже мышление богатого?
Даже если исключить полностью инфляцию и считать, что стоимость жизни не изменится совсем, то этих денег Вам хватит аж на 3 года.
Это Ваше мировозрение, Ваши знания и Ваш потолок исходящий из Ваших убеждений.
Извините, но нет никакого желания тратить собственное время (тем более бесплатно) на повышение Вашей финансовой грамотности и учить Вас долгосрочному планированию и умению распоряжаться деньгами. Попробуйте получить образование в сфере финансов.
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pirat-d
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Додано: Чет 02 лип, 2020 12:11
Долярчик написав:
Тоді послухаємо/прочитаємо ваш варіант/поради?
покупай на дне продавай на пике, (обычно народ делает наоборот).
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Чет 02 лип, 2020 12:16
Faceless написав:
На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить
Манипулируете
Я предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир?
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Додано: Чет 02 лип, 2020 12:18
_Mykola_ написав: Richi написав:
Зарабатываете Вы (условно) 1000$ в месяц, откладываете 10% = 1200 в год. За 30 лет - 36000.
Вам для информации: 30 лет назад вполне можно было прожить на 20$ в месяц, чтобы Вы понимали уровень инфляции и могли прикинуть, что будет с Вашими 36000 через 30 лет.
Вот как-то так, финансово грамотный Вы наш ...
P.S. У Вас вероятно уже мышление богатого?
Даже если исключить полностью инфляцию и считать, что стоимость жизни не изменится совсем, то этих денег Вам хватит аж на 3 года.
Есть, механизмы покрытия инфляции, те же депозиты, или просто в зеленой бумаге, и если эти 1200$ были куплены по курсу 1.8 грн/$, то посчитайте на сколько была проиндексирована эта "заначка".
Наличие финансовой подушки безопасности позволяет гораздо проще проходить кризисные времена.
А чем 1200$ по 1.8 грн. отличается от 1200$ по 18 грн. или по 27 грн.? Мне это напоминает детскую загадку: что тяжелее 1 кг. железа или 1 кг. ваты?
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