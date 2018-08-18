Додано: Чет 02 лип, 2020 13:03

Поговорил с ОП стенфорда. Ребята реальносчитают своими конкурентами Чикагу и прочих похожих. Дм будет стоять кварталом, как рыбальский. Как оно будет внутри с высотой в 16-20 этажей я хз, но не думаю, что хорошо. Тютюнника сделают проездной, что достойно скажется на ситуации, хотя дополнительные 700 квартир в комплексе это не есть хорошо. Так же в комплекс будет входить 25 этажный бизнес центр, который будет находиться на пересечении коновальца и предсл. . В общем через 2,5 года обещают воу-воу. Правда воу-воу и Перфект групп не вяжется. По крайней мере воу воу без достойных архитекторов быть не может, доказано многими, но, очевидно ПГ 101ые кто будет доказывать обратное.



Самое интересное - цены. Естественно однокомнатных осталось три шт. На втором, на восток, и третья. Все ниже 10 и все в одной секции. Порядок цен, для этапа "мы копаем яму", следущий

2 этаж - 41 кгрн при 100% оплате. 10 этаж - 47 500 при 100%. Есть рассрочка - 50% и дальше на 24 месяца, но цена меняется и 2 эт уже 44 кгрн, 10эт - 51 кгрн



Что не понравилось - все однокомнатные совковой планировки с кухнями от 12 до 15 метров, при этом комнаты порядком больше чем кухни. (думаю остальные планировки такие же)

Место хорошее, думаю дальше будут двигаться выше по Коновальца.