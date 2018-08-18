Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Я когда читаю про ціни посунулись вниз, хочется спросить, эксперты вы, ряженные, вы из какой реальности? Давайте мне найдите квартиру в центре в новострое посунутую вниз. Я вам откачу даже. Про домик вообще смешно. Откуда там данные? От аферюг - риелторов? Это цыгане клянчающие подачки за набивку флуда в Олх, интриганты-пту-шники, с неудавшимися амбициями курьера Glovo
Во время жесткого карантина было падение в такой форме - варианты, за которыми раньше было нужно было очень много побегать, висели в свободном доступе больше месяца. Потом рынок растормозился и их позабирали. Теперь чтобы их поймать нужно сидеть в кедах. Падение, если и есть, то в пределах информационного шума.
Сильно провалилась аренда, но уже почти восстановилась. Дешевые варианты разобрали. Новых дешевых нет, или их снимают с первого просмотра.
Вы уже не знаете, какую глупость написать, чтобы поддержать падающий рынок хотя бы на этой ветке. Даже если Смолий уцелеет, это не добавляет гривне очков - Гончарука тоже не с первой попытки сняли. Но сняли! И для любого адекватного спекулянта-держателя ОВГЗ, чьи интересы защищает текущая команда НБУ, это четкий сигнал на быстрый выход.
Тем временем, Зеленский принял отставку Смолия, соответствующее постановление уже зарегистрировано в Раде.
beee написав:Я когда читаю про ціни посунулись вниз, хочется спросить, эксперты вы, ряженные, вы из какой реальности? Давайте мне найдите квартиру в центре в новострое посунутую вниз. Я вам откачу даже. Про домик вообще смешно. Откуда там данные? От аферюг - риелторов? Это цыгане клянчающие подачки за набивку флуда в Олх, интриганты-пту-шники, с неудавшимися амбициями курьера Glovo
Во время жесткого карантина было падение в такой форме - варианты, за которыми раньше было нужно было очень много побегать, висели в свободном доступе больше месяца. Потом рынок растормозился и их позабирали. Теперь чтобы их поймать нужно сидеть в кедах. Падение, если и есть, то в пределах информационного шума.
Сильно провалилась аренда, но уже почти восстановилась. Дешевые варианты разобрали. Новых дешевых нет, или их снимают с первого просмотра.
Вы уже не знаете, какую глупость написать, чтобы поддержать падающий рынок хотя бы на этой ветке. Даже если Смолий уцелеет, это не добавляет гривне очков - Гончарука тоже не с первой попытки сняли. Но сняли! И для любого адекватного спекулянта-держателя ОВГЗ, чьи интересы защищает текущая команда НБУ, это четкий сигнал на быстрый выход.
Тем временем, Зеленский принял отставку Смолия, соответствующее постановление уже зарегистрировано в Раде.
Поговорил с ОП стенфорда. Ребята реальносчитают своими конкурентами Чикагу и прочих похожих. Дм будет стоять кварталом, как рыбальский. Как оно будет внутри с высотой в 16-20 этажей я хз, но не думаю, что хорошо. Тютюнника сделают проездной, что достойно скажется на ситуации, хотя дополнительные 700 квартир в комплексе это не есть хорошо. Так же в комплекс будет входить 25 этажный бизнес центр, который будет находиться на пересечении коновальца и предсл. . В общем через 2,5 года обещают воу-воу. Правда воу-воу и Перфект групп не вяжется. По крайней мере воу воу без достойных архитекторов быть не может, доказано многими, но, очевидно ПГ 101ые кто будет доказывать обратное.
Самое интересное - цены. Естественно однокомнатных осталось три шт. На втором, на восток, и третья. Все ниже 10 и все в одной секции. Порядок цен, для этапа "мы копаем яму", следущий 2 этаж - 41 кгрн при 100% оплате. 10 этаж - 47 500 при 100%. Есть рассрочка - 50% и дальше на 24 месяца, но цена меняется и 2 эт уже 44 кгрн, 10эт - 51 кгрн
Что не понравилось - все однокомнатные совковой планировки с кухнями от 12 до 15 метров, при этом комнаты порядком больше чем кухни. (думаю остальные планировки такие же) Место хорошее, думаю дальше будут двигаться выше по Коновальца.
pirat-d написав:Зарабатывать больше, чем тратишь. Сберегать и откладывать не менее 5-10% от дохода. По-моему это азы финансовой грамотности, которые отличают мышление богатого и бедного человека и в итоге к пенсии (зрелому возрасту) кардинально отличают реальность для одних и других.
Зарабатываете Вы (условно) 1000$ в месяц, откладываете 10% = 1200 в год. За 30 лет - 36000. Вам для информации: 30 лет назад вполне можно было прожить на 20$ в месяц, чтобы Вы понимали уровень инфляции и могли прикинуть, что будет с Вашими 36000 через 30 лет. Вот как-то так, финансово грамотный Вы наш ... P.S. У Вас вероятно уже мышление богатого? Даже если исключить полностью инфляцию и считать, что стоимость жизни не изменится совсем, то этих денег Вам хватит аж на 3 года.
Хотя бы так. А иначе большинство зарабатывающих 1куе через 30 лет будут иметь голого Василия вместо 36куе. Что лучше - каждый сам выбирает. Но мне голый Василий не нра.
Richi написав:А чем 1200$ по 1.8 грн. отличается от 1200$ по 18 грн. или по 27 грн.? Мне это напоминает детскую загадку: что тяжелее 1 кг. железа или 1 кг. ваты?
Отличается количеством гривны, за которую Вы покупаете товары в Украине.
И, если оценить что Вы смогли бы купить в далеком 2000 за 1.8 грн., и что сейчас за 50 грн, он обудет примерно одинаково, и это если не учитывать двадцатилетнюю капитализацию, которая как минимум удвоила эту сумму. И, за 20 лет таких сбережений, сегодня можно купить себе однушку по теперешним ценам, и тоже в долларах, учитывая даже минимальную капитализацию за это время.
Но по Вашим финансовым соображениям, это бессмысленно, лучше купить яблокофон и прос%рать на "достойную жизнь" здесь и сейчас.
ИМХО, миленниал детектед. Именно на такой сегмент "финансово грамотных" и расчитаны потребительские кредиты, рекламщики и очень за арендодатели, т.к. получают вечных арендаторов..
zРадио написав: Вы уже не знаете, какую глупость написать, чтобы поддержать падающий рынок хотя бы на этой ветке. Даже если Смолий уцелеет, это не добавляет гривне очков - Гончарука тоже не с первой попытки сняли. Но сняли! И для любого адекватного спекулянта-держателя ОВГЗ, чьи интересы защищает текущая команда НБУ, это четкий сигнал на быстрый выход.
Тем временем, Зеленский принял отставку Смолия, соответствующее постановление уже зарегистрировано в Раде.
для Влада442: система всё ближе к фазовому переходу (становится всё менее устойчивой), и в конечном счёте - всё равно что будет триггером.
Ага, можно и такое красивое определение этому ПЦу дать. Но правильнее все-таки называть вещи своими именами: идет в разнос все, что с таким трудом выстроено за 5 лет при Порохе. Вместо этого - пустота и некомпетентность. НБУ - это красная линия. Если ее перейдут - этой стране в ее сегодняшних границах - ПЦ.