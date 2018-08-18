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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:36
ИМХО: Пристегиваем ремни, и уходим по максимуму в валюту.
Смолия вышибли, теперь прийдет своя "венедиктова" в НБУ, и будут ралли и ручное управление "по звонку от Зе в прямом эфире". Зато первичка на первом этапе оживится.
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_Mykola_
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:40
в р-ні ляма за однуху в ЖК OASIS є краща альтернатива в центрі (із врахуванням ціна/локація)?
Востаннє редагувалось TylerTruman_
в Чет 02 лип, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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TylerTruman_
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:40
Santehnik написав:
Последние новости очень печалят и увеличивают шанс на обвал гривны и соответственно хоть какое-то снижение цен.
Главное что бы не получилось как в марте, когда бакс вырос на 2 грн, а вместе с ним сразу же и гривневый эквивалент цен.
да ладно, трагікомедія, прям,
як писав зРадіо. вибір був або жахи без кінця (стагнаційний стібілізєц), або жахливий кінець (девал)
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:44
TylerTruman_ написав:
в р-ні ляма за однуху в ЖК OASIS є краща альтернатива в центрі (із врахуванням ціна/локація)?
Мне надо освежить в памяти, что есть центр.
Расположение мне нравится, думаю ближе к мосту ещё никому не удалось разместить жилое здание.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48
_Mykola_ написав:
ИМХО: Пристегиваем ремни, и уходим по максимуму в валюту.
валюту надо было покупать раньше
сейчас уже время докупать патроны и бронировать пикапы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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