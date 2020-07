Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48

_Mykola_ написав: ИМХО: Пристегиваем ремни, и уходим по максимуму в валюту.

ИМХО: Пристегиваем ремни, и уходим по максимуму в валюту.



валюту надо было покупать раньше

сейчас уже время докупать патроны и бронировать пикапы валюту надо было покупать раньшесейчас уже время докупать патроны и бронировать пикапы

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.