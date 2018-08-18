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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4622462346244625

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:36

  airmax78 написав:Упс.. https://news.finance.ua/ru/news/-/47371 ... -8-godovyh

ИМХО: Пристегиваем ремни, и уходим по максимуму в валюту.

Смолия вышибли, теперь прийдет своя "венедиктова" в НБУ, и будут ралли и ручное управление "по звонку от Зе в прямом эфире". Зато первичка на первом этапе оживится. :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:40

в р-ні ляма за однуху в ЖК OASIS є краща альтернатива в центрі (із врахуванням ціна/локація)?
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 02 лип, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:40

  Santehnik написав:Последние новости очень печалят и увеличивают шанс на обвал гривны и соответственно хоть какое-то снижение цен.
Главное что бы не получилось как в марте, когда бакс вырос на 2 грн, а вместе с ним сразу же и гривневый эквивалент цен.

да ладно, трагікомедія, прям,
як писав зРадіо. вибір був або жахи без кінця (стагнаційний стібілізєц), або жахливий кінець (девал)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:44

  TylerTruman_ написав:в р-ні ляма за однуху в ЖК OASIS є краща альтернатива в центрі (із врахуванням ціна/локація)?

Мне надо освежить в памяти, что есть центр.
Расположение мне нравится, думаю ближе к мосту ещё никому не удалось разместить жилое здание.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48

  _Mykola_ написав:ИМХО: Пристегиваем ремни, и уходим по максимуму в валюту.


валюту надо было покупать раньше
сейчас уже время докупать патроны и бронировать пикапы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:49

  kingkongovets написав:
  _Mykola_ написав:ИМХО: Пристегиваем ремни, и уходим по максимуму в валюту.


валюту надо было покупать раньше
сейчас уже время докупать патроны и бронировать пикапы

Так, вже пора.
Зепіли чухають потилицю - не так сталось, як гадалось.
Зелені нікого не посадили, зате все просрали. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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