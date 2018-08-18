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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:14
_Mykola_ написав: Richi написав:
А чем 1200$ по 1.8 грн. отличается от 1200$ по 18 грн. или по 27 грн.? Мне это напоминает детскую загадку: что тяжелее 1 кг. железа или 1 кг. ваты?
Отличается количеством гривны, за которую Вы покупаете товары в Украине.
И, если оценить что Вы смогли бы купить в далеком 2000 за 1.8 грн., и что сейчас за 50 грн, он обудет примерно одинаково, и это если не учитывать двадцатилетнюю капитализацию, которая как минимум удвоила эту сумму. И, за 20 лет таких сбережений, сегодня можно купить себе однушку по теперешним ценам, и тоже в долларах, учитывая даже минимальную капитализацию за это время.
Но по Вашим финансовым соображениям, это бессмысленно, лучше купить яблокофон и прос%рать на "достойную жизнь" здесь и сейчас.
ИМХО, миленниал детектед. Именно на такой сегмент "финансово грамотных" и расчитаны потребительские кредиты, рекламщики и очень за арендодатели, т.к. получают вечных арендаторов..
Вы с pirat-d пообщайтесь, книжками обменяйтесь ... Я к сожалению, как гривна улетела с 5,05 на 8, с тех пор больше 10-12 т. гривен в руках не держал, поэтому не в теме.
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Richi
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:25
kingkongovets написав:
достигнутые в профессии успехи - далеко не признак большого ума
в отличии от многих меня абсолютно не удивило, шо многие айтишники проголосовали за зелю
"специалист подобен флюсу"(с)
люди голосовали не за зелю, а против лживого и вороватого пети. и черта б выбрали лишь бы от шоколадника избавиться.
а последствия - все равно одинаковы и для экономики страны и для кржн. что вова сделал кардинально другое от пети? ну рожи поменял, а в остальном - нет разницы.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:28
jj1981ua написав: airmax78 написав:
Ага, можно и такое красивое определение этому ПЦу дать. Но правильнее все-таки называть вещи своими именами: идет в разнос все, что с таким трудом выстроено за 5 лет при Порохе. Вместо этого - пустота и некомпетентность. НБУ - это красная линия. Если ее перейдут - этой стране в ее сегодняшних границах - ПЦ.
ахаха.
петя и вова ничем не отличаются по вектору движения (страну убить, людей гнобить), первый - более вороватый, второй - более тупой. но направление то же.
а то, что происходит - следствие.
Да ну, Петя не гнобил, он умный и опытный был. Действовал правильно в рамках объективной реальности. А сейчас - что ни действие, то ДИЕбильное
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Damien
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:29
baraka написав: airmax78 написав:
Ага, можно и такое красивое определение этому ПЦу дать. Но правильнее все-таки называть вещи своими именами: идет в разнос все, что с таким трудом выстроено
за 5 лет при Порохе.
уместнее ли будет сказать "что с таким трудом не прос%рано" ?
О том, что просрано - будем говорить в пределах, наверное, года - по окончании правления Зепрезидента. А пока, то, что мы все еще на плаву, заслуга Пороха и Ко.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:29
jj1981ua написав: kingkongovets написав:
достигнутые в профессии успехи - далеко не признак большого ума
в отличии от многих меня абсолютно не удивило, шо многие айтишники проголосовали за зелю
"специалист подобен флюсу"(с)
люди голосовали не за зелю, а против лживого и вороватого пети. и черта б выбрали лишь бы от шоколадника избавиться.
а последствия - все равно одинаковы и для экономики страны и для кржн. что вова сделал кардинально другое от пети? ну рожи поменял, а в остальном - нет разницы.
точно таксист
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:31
kingkongovets написав:
достигнутые в профессии успехи - далеко не признак большого ума
в отличии от многих меня абсолютно не удивило, шо многие айтишники проголосовали за зелю
"специалист подобен флюсу"(с)
Справедливости ради, далеко не все айтишнеги за Зе проголосовали.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:32
Damien написав: jj1981ua написав: airmax78 написав:
Ага, можно и такое красивое определение этому ПЦу дать. Но правильнее все-таки называть вещи своими именами: идет в разнос все, что с таким трудом выстроено за 5 лет при Порохе. Вместо этого - пустота и некомпетентность. НБУ - это красная линия. Если ее перейдут - этой стране в ее сегодняшних границах - ПЦ.
ахаха.
петя и вова ничем не отличаются по вектору движения (страну убить, людей гнобить), первый - более вороватый, второй - более тупой. но направление то же.
а то, что происходит - следствие.
Да ну, Петя не гнобил, он умный и опытный был. Действовал правильно в рамках объективной реальности. А сейчас - что ни действие, то ДИЕбильное
ну да, Роттердам + не он с ахметкой пилял, раком ставя страну, моряков не он на прорыв пускал, вагоны не он покупал в штатах... можно запариться перечислять за что этого козла нужно расстрелять. а уровень своего ума и культуры он показал вчера в суде...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:32
airmax78 написав: kingkongovets написав:
достигнутые в профессии успехи - далеко не признак большого ума
в отличии от многих меня абсолютно не удивило, шо многие айтишники проголосовали за зелю
"специалист подобен флюсу"(с)
Справедливости ради, далеко не все айтишнеги за Зе проголосовали.
я знаю, но я написал не все, а многие
кстати я абсолютно не сомневаюсь, что уня действительно один из лучших в своем деле
и?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:33
kingkongovets написав: jj1981ua написав: kingkongovets написав:
достигнутые в профессии успехи - далеко не признак большого ума
в отличии от многих меня абсолютно не удивило, шо многие айтишники проголосовали за зелю
"специалист подобен флюсу"(с)
люди голосовали не за зелю, а против лживого и вороватого пети. и черта б выбрали лишь бы от шоколадника избавиться.
а последствия - все равно одинаковы и для экономики страны и для кржн. что вова сделал кардинально другое от пети? ну рожи поменял, а в остальном - нет разницы.
точно таксист
Хоть горшком назови, только в печь не ставь
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:34
Меня давно гложет один вопрос (вопрос ко всем): что сейчас толкает людей на покупку недвижимости (не первой для жизни)?
1) Страх перед инфляцией доллара.
2) Единственная возможность запарковать деньги, как единственный вариант сохранности.
3) Единственная возможность получать дополнительно кеш-шло
4) Войти в новую налоговую реальность с недвижимостью и узаконить деньги в нужный момент.
5) Вера, что недвижимость подорожает и желание прокатиться на этом поезде?
6) Нет времени заниматься поиском и изучением других инструментов, поэтому все ``излишки`` вкладывают в то, что знакомо, понятно, просто – недвижимость.
Можете озвучить свой вариант. Здесь никто никого не знает и нет смысла из себя корчить финансиста из Запорожья. Мы все скрываемся за буквами и по большому счёту нам наcрать кто есть кто.
На мой взгляд, в недвижимости надо держать 25% своих денег, не смотря на Донецк и Крым (банки тоже наворачивались и везде есть риск). Но почему сейчас входить???
Хорошо ли когда дорожает недвижимость? Отлично! Зачем мне то, что дешевеет.
Но почему сейчас, когда все понимают, что с вероятностью 99% нас ждут сложные времена?!
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Richi
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