jj1981ua написав: kingkongovets написав: достигнутые в профессии успехи - далеко не признак большого ума

в отличии от многих меня абсолютно не удивило, шо многие айтишники проголосовали за зелю

люди голосовали не за зелю, а против лживого и вороватого пети. и черта б выбрали лишь бы от шоколадника избавиться.



