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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4625462646274628>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:37

  Richi написав:Меня давно гложет один вопрос (вопрос ко всем): что сейчас толкает людей на покупку недвижимости (не первой для жизни)?
1) Страх перед инфляцией доллара.
2) Единственная возможность запарковать деньги, как единственный вариант сохранности.
3) Единственная возможность получать дополнительно кеш-шло
4) Войти в новую налоговую реальность с недвижимостью и узаконить деньги в нужный момент.
5) Вера, что недвижимость подорожает и желание прокатиться на этом поезде?
6) Нет времени заниматься поиском и изучением других инструментов, поэтому все ``излишки`` вкладывают в то, что знакомо, понятно, просто – недвижимость.
Можете озвучить свой вариант. Здесь никто никого не знает и нет смысла из себя корчить финансиста из Запорожья. Мы все скрываемся за буквами и по большому счёту нам наcрать кто есть кто.
На мой взгляд, в недвижимости надо держать 25% своих денег, не смотря на Донецк и Крым (банки тоже наворачивались и везде есть риск). Но почему сейчас входить???
Хорошо ли когда дорожает недвижимость? Отлично! Зачем мне то, что дешевеет.
Но почему сейчас, когда все понимают, что с вероятностью 99% нас ждут сложные времена?!

Вариант: "для жизни" вообще не рассматривается?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:40

  airmax78 написав:Вариант: "для жизни" вообще не рассматривается?


максим, как можно жить в квартире, зная шо она ежедневно теряет в цене, КАК?!
вас цитирую, меж прочч :mrgreen:
цена решает!(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:58

  airmax78 написав:
  Richi написав:Меня давно гложет один вопрос (вопрос ко всем): что сейчас толкает людей на покупку недвижимости (не первой для жизни)?
1) Страх перед инфляцией доллара.
2) Единственная возможность запарковать деньги, как единственный вариант сохранности.
3) Единственная возможность получать дополнительно кеш-шло
4) Войти в новую налоговую реальность с недвижимостью и узаконить деньги в нужный момент.
5) Вера, что недвижимость подорожает и желание прокатиться на этом поезде?
6) Нет времени заниматься поиском и изучением других инструментов, поэтому все ``излишки`` вкладывают в то, что знакомо, понятно, просто – недвижимость.
Можете озвучить свой вариант. Здесь никто никого не знает и нет смысла из себя корчить финансиста из Запорожья. Мы все скрываемся за буквами и по большому счёту нам наcрать кто есть кто.
На мой взгляд, в недвижимости надо держать 25% своих денег, не смотря на Донецк и Крым (банки тоже наворачивались и везде есть риск). Но почему сейчас входить???
Хорошо ли когда дорожает недвижимость? Отлично! Зачем мне то, что дешевеет.
Но почему сейчас, когда все понимают, что с вероятностью 99% нас ждут сложные времена?!

Вариант: "для жизни" вообще не рассматривается?

Нет. Люди через боль и страдания копят, отказывают себе во всём и когда появляется хоть малейший страх потерять деньги или уйти на очередной круг ``гонки за ценами`` - они срываются и готовы на все тяжки (долг, кредит, первый этаж с видом в стену или на помойку, купить у наркомана и т.д.). Это не опытные люди и ими движет страх и инстинкты.
P.S. Вас не имею ввиду. Без обид, но сначала мне было обидно за Вас, когда над Вами подсмеивались. Однако, когда Вы сообщили, что покупали каждый раз на последние, то у меня шаблон порвался. Надеюсь, что Вы это сообщили для поддержания образа, чтобы не разочаровать сообщество :)
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:00

  Richi написав:Меня давно гложет один вопрос (вопрос ко всем): что сейчас толкает людей на покупку недвижимости (не первой для жизни)?
1) Страх перед инфляцией доллара.
2) Единственная возможность запарковать деньги, как единственный вариант сохранности.
3) Единственная возможность получать дополнительно кеш-шло
4) Войти в новую налоговую реальность с недвижимостью и узаконить деньги в нужный момент.
5) Вера, что недвижимость подорожает и желание прокатиться на этом поезде?
6) Нет времени заниматься поиском и изучением других инструментов, поэтому все ``излишки`` вкладывают в то, что знакомо, понятно, просто – недвижимость.
Можете озвучить свой вариант. Здесь никто никого не знает и нет смысла из себя корчить финансиста из Запорожья. Мы все скрываемся за буквами и по большому счёту нам наcрать кто есть кто.
На мой взгляд, в недвижимости надо держать 25% своих денег, не смотря на Донецк и Крым (банки тоже наворачивались и везде есть риск). Но почему сейчас входить???
Хорошо ли когда дорожает недвижимость? Отлично! Зачем мне то, что дешевеет.
Но почему сейчас, когда все понимают, что с вероятностью 99% нас ждут сложные времена?!



как же Вас задело-то за живое, что Вас ткнули носом в финансовую безграмотность) уже дважды упомянули меня в своих постах третьему лицу)) сильно полыхает? :mrgreen:
Лучше бы это время потратили на своё финансовое образование или что-то полезное, что принесло бы Вам дополнительные деньги, возможно бы тогда в руках бы и подержали что-то крупнее чем 10-12Кгрн) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:02

Зображення

зы: да шо ж максу то в аренде не сиделось, а? так нет, надо было еще и кладовочку прикупить, шоп уж наверняка(
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 02 лип, 2020 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:03

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вариант: "для жизни" вообще не рассматривается?


максим, как можно жить в квартире, зная шо она ежедневно теряет в цене, КАК?!
вас цитирую, меж прочч :mrgreen:
цена решает!(с)

Ну я нашел, наконец-то, хорошее место, нормальный дом и квартиру. Компромиссов теперь несравнимо меньше чем было в Голосухе. Когда выбор состоит из сплошных компромиссов - падение цены переносить невероятно тяжело. Когда все +/- нравится - воспринимаешь его философски. + не так уж дорого я и отоварился. Фактически по цене Голосухи-2013. Но это небо и земля.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:05

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вариант: "для жизни" вообще не рассматривается?


максим, как можно жить в квартире, зная шо она ежедневно теряет в цене, КАК?!
вас цитирую, меж прочч :mrgreen:
цена решает!(с)

Ну я нашел, наконец-то, хорошее место, нормальный дом и квартиру. Компромиссов теперь несравнимо меньше чем было в Голосухе. Когда выбор состоит из сплошных компромиссов - падение цены переносить невероятно тяжело. Когда все +/- нравится - воспринимаешь его философски. + не так уж дорого я и отоварился. Фактически по цене Голосухи-2013. Но это небо и земля.


правда минус 7 лет жизни, но кто считает?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:06

  Richi написав:Нет. Люди через боль и страдания копят, отказывают себе во всём и когда появляется хоть малейший страх потерять деньги или уйти на очередной круг ``гонки за ценами`` - они срываются и готовы на все тяжки (долг, кредит, первый этаж с видом в стену или на помойку, купить у наркомана и т.д.). Это не опытные люди и ими движет страх и инстинкты.
P.S. Вас не имею ввиду. Без обид, но сначала мне было обидно за Вас, когда над Вами подсмеивались. Однако, когда Вы сообщили, что покупали каждый раз на последние, то у меня шаблон порвался. Надеюсь, что Вы это сообщили для поддержания образа, чтобы не разочаровать сообщество :)

Ну как на последние? Условно на последние. Ремонт же я на какие-то деньги делаю. Но с учетом денег на ремонт - почти на последние.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:08

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:максим, как можно жить в квартире, зная шо она ежедневно теряет в цене, КАК?!
вас цитирую, меж прочч :mrgreen:
цена решает!(с)

Ну я нашел, наконец-то, хорошее место, нормальный дом и квартиру. Компромиссов теперь несравнимо меньше чем было в Голосухе. Когда выбор состоит из сплошных компромиссов - падение цены переносить невероятно тяжело. Когда все +/- нравится - воспринимаешь его философски. + не так уж дорого я и отоварился. Фактически по цене Голосухи-2013. Но это небо и земля.


правда минус 7 лет жизни, но кто считает?

Это да. Но эти 7 лет я прожил в месте лучшем чем Голосуха. Хотя, конечно, затянулась вся эта история безбожно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:11

  Richi написав:Меня давно гложет один вопрос (вопрос ко всем): что сейчас толкает людей на покупку недвижимости (не первой для жизни)?

У меня много причин, перечислю некоторые:

1. Возможность сберечь собственные деньги от самой себя. Помню, как скопилась некоторая сумма, у меня тогда не было еще своей квартиры. Вместо того, чтобы копить дальше, я решила, что хочу мафынку. Мафынка, естественно, потом была продана за гораздо меньшие деньги. Блондинко детектед :mrgreen: Ну и копить на какую-то цель мне гораздо проще, чем просто складывать в кубышку.

2. Возможность послать дядю-работодателя лесом, если сильно допечет, так как можно спокойно жить с аренды и заниматься фрилансом в комфортном для себя объеме (не столько ради заработка, сколько для поддержания мозговой деятельности).

3. Наличие арендной недвиги заглушает страх перед старостью - уж на аренду жить попроще, чем на пенсию. К тому же, к моменту моего выхода на пенсию этот институт как таковой скорее всего перестанет существовать.

4. Инструмент для маневра в отдаленном будущем, поскольку я не знаю, какие приоритеты у меня будут через 5-10-15 лет. Вдруг захочу вернуться в Киев, тогда тут продам и вложусь в столичную недвигу. Или захочу квартиру побольше. Или захочу купить таун. Или разложу готовое на 2 котлована. При этом всем не рискуя жильем для жизни.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 02 лип, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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