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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:11
pirat-d написав:
как же Вас задело-то за живое, что Вас ткнули носом в финансовую безграмотность) уже дважды упомянули меня в своих постах третьему лицу)) сильно полыхает?
Лучше бы это время потратили на своё финансовое образование или что-то полезное, что принесло бы Вам дополнительные деньги, возможно бы тогда в руках бы и подержали что-то крупнее чем 10-12Кгрн)
Пробежался тут по вашим интересам ...
pirat-d написав:
есть ли смысл в покупке зарубежной недвижимости, в качестве диверсификации накоплений? Если да, какие страны приоритетные? Испания - падение цена 30+% за последние десять лет, Германия - ряд законов об ограничении роста цен и аренды, Таиланд - гарантированная аренда, но оплата в батах, валюта стабильная, но до поры до времени. Болгария, Турция - равносильно выкинуть, возможно Великобритания, Польша ... хз ? вобщем, были бы интересны мнения людей)
Вы просто тыкаете в карту не понимая, что в каждой стране разное законодательство, налоги, правила … ? Вы сначала попробуйте хотя бы визу в Великобританию получить. Как минимум, эти страны стоит сначала посетить. Или у Вас на путешествия денег нет, только на недвижимость?
Имею зарубежную недвижимость с 2012.
pirat-d написав:
можно ли считать надежным, покупку драг.металла в отделениях укр.банков? (Индустриал, Приват, Укргаз...)?
Важно не в каком банке, а какой аффинаж, состояние, вес. Я этот путь прошёл ещё в 2012 и покупал в разных банках.
Получается, там где Вы пытаетесь учиться я мог бы преподавать. Вам ли меня тыкать носом?
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:12
airmax78 написав:
Это да. Но эти 7 лет я прожил в месте лучшем чем Голосуха. Хотя, конечно, затянулась вся эта история безбожно.
и это я еще тактично не вспоминаю год поисков в киеве и предыдущую эпопею в одессе
но я действительно рад, шо вы наконец нашли то, шо искали, надеюсь вы поняли шо и я кое в чем бываю прав
иногда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:16
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
достигнутые в профессии успехи - далеко не признак большого ума
в отличии от многих меня абсолютно не удивило, шо многие айтишники проголосовали за зелю
"специалист подобен флюсу"(с)
Справедливости ради, далеко не все айтишнеги за Зе проголосовали.
я знаю, но я написал не все, а многие
кстати я абсолютно не сомневаюсь, что уня действительно один из лучших в своем деле
и?
бльо... вот так комплимент откуда не ждал)
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