Додано: Чет 02 лип, 2020 15:12

airmax78 написав: Это да. Но эти 7 лет я прожил в месте лучшем чем Голосуха. Хотя, конечно, затянулась вся эта история безбожно. Это да. Но эти 7 лет я прожил в месте лучшем чем Голосуха. Хотя, конечно, затянулась вся эта история безбожно.



и это я еще тактично не вспоминаю год поисков в киеве и предыдущую эпопею в одессе

но я действительно рад, шо вы наконец нашли то, шо искали, надеюсь вы поняли шо и я кое в чем бываю прав

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.