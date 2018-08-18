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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4625462646274628

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:11

  pirat-d написав:как же Вас задело-то за живое, что Вас ткнули носом в финансовую безграмотность) уже дважды упомянули меня в своих постах третьему лицу)) сильно полыхает? :mrgreen:
Лучше бы это время потратили на своё финансовое образование или что-то полезное, что принесло бы Вам дополнительные деньги, возможно бы тогда в руках бы и подержали что-то крупнее чем 10-12Кгрн) :mrgreen:

Пробежался тут по вашим интересам ...
  pirat-d написав:есть ли смысл в покупке зарубежной недвижимости, в качестве диверсификации накоплений? Если да, какие страны приоритетные? Испания - падение цена 30+% за последние десять лет, Германия - ряд законов об ограничении роста цен и аренды, Таиланд - гарантированная аренда, но оплата в батах, валюта стабильная, но до поры до времени. Болгария, Турция - равносильно выкинуть, возможно Великобритания, Польша ... хз ? вобщем, были бы интересны мнения людей)

Вы просто тыкаете в карту не понимая, что в каждой стране разное законодательство, налоги, правила … ? Вы сначала попробуйте хотя бы визу в Великобританию получить. Как минимум, эти страны стоит сначала посетить. Или у Вас на путешествия денег нет, только на недвижимость?
Имею зарубежную недвижимость с 2012.
  pirat-d написав:можно ли считать надежным, покупку драг.металла в отделениях укр.банков? (Индустриал, Приват, Укргаз...)?

Важно не в каком банке, а какой аффинаж, состояние, вес. Я этот путь прошёл ещё в 2012 и покупал в разных банках.
Получается, там где Вы пытаетесь учиться я мог бы преподавать. Вам ли меня тыкать носом? :)
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:12

  airmax78 написав:Это да. Но эти 7 лет я прожил в месте лучшем чем Голосуха. Хотя, конечно, затянулась вся эта история безбожно.


и это я еще тактично не вспоминаю год поисков в киеве и предыдущую эпопею в одессе :mrgreen:
но я действительно рад, шо вы наконец нашли то, шо искали, надеюсь вы поняли шо и я кое в чем бываю прав
иногда :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:16

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:достигнутые в профессии успехи - далеко не признак большого ума
в отличии от многих меня абсолютно не удивило, шо многие айтишники проголосовали за зелю
"специалист подобен флюсу"(с)

Справедливости ради, далеко не все айтишнеги за Зе проголосовали.


я знаю, но я написал не все, а многие
кстати я абсолютно не сомневаюсь, что уня действительно один из лучших в своем деле
и?

бльо... вот так комплимент откуда не ждал)
Унуноктий
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  #<1 ... 4625462646274628
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