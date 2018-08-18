Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pirat-d написав:как же Вас задело-то за живое, что Вас ткнули носом в финансовую безграмотность) уже дважды упомянули меня в своих постах третьему лицу)) сильно полыхает? Лучше бы это время потратили на своё финансовое образование или что-то полезное, что принесло бы Вам дополнительные деньги, возможно бы тогда в руках бы и подержали что-то крупнее чем 10-12Кгрн)
Пробежался тут по вашим интересам ...
pirat-d написав:есть ли смысл в покупке зарубежной недвижимости, в качестве диверсификации накоплений? Если да, какие страны приоритетные? Испания - падение цена 30+% за последние десять лет, Германия - ряд законов об ограничении роста цен и аренды, Таиланд - гарантированная аренда, но оплата в батах, валюта стабильная, но до поры до времени. Болгария, Турция - равносильно выкинуть, возможно Великобритания, Польша ... хз ? вобщем, были бы интересны мнения людей)
Вы просто тыкаете в карту не понимая, что в каждой стране разное законодательство, налоги, правила … ? Вы сначала попробуйте хотя бы визу в Великобританию получить. Как минимум, эти страны стоит сначала посетить. Или у Вас на путешествия денег нет, только на недвижимость? Имею зарубежную недвижимость с 2012.
pirat-d написав:можно ли считать надежным, покупку драг.металла в отделениях укр.банков? (Индустриал, Приват, Укргаз...)?
Важно не в каком банке, а какой аффинаж, состояние, вес. Я этот путь прошёл ещё в 2012 и покупал в разных банках. Получается, там где Вы пытаетесь учиться я мог бы преподавать. Вам ли меня тыкать носом?
Благодарю за пристальное внимание)) Честно скажу, у меня нет такого же взаимного интереса к Вашей персоне) абсолютно пох.. всё-равно.
По Вашим меседжам вы не создаёте впечатление умного человека у которого можно чему-то поучиться, мягко скажем наоборот - контингент Зеленского откуда Вам знать, есть ли у меня виза Великобритании , был ли я там, и вообще на сколько у меня широк кругозор связанный с географией и путешествиями?! Уж в чём в чём, а в этом - я уверен, дам фору 90+% посетителей форума. Поэтому Ваши умозаключения это пальцем в небо и попытка меня задеть, не вызывают у меня никакого интереса. Полагаю читателям форума наше личное общение, тоже без особой надобности. Поэтому, желаю Вам всего хорошего, на этом всё для Вас от меня.
Natt написав:рендной недвиги заглушает страх перед старостью - уж на аренду жить попроще, чем на пенсию. К тому же, к моменту моего выхода на пенсию этот институт как таковой скорее всего перестанет существоват
Natt, спасибо. Все эти боли мне знакомы, НО почему именно сейчас - это ключевой вопрос?
Ну прям конкретно сейчас я бы не покупала, по крайней мере, крепко бы подумала, лезть ли в стройку. Мне хватило того, что начиная с марта пришлось понервничать не один раз. И вообще такое чувство, что стоишь на зеленой мине и думаешь - рванет ли, и если да, то когда и как сильно заденет.
Richi написав:Меня давно гложет один вопрос (вопрос ко всем): что сейчас толкает людей на покупку недвижимости (не первой для жизни)? 1) Страх перед инфляцией доллара. 2) Единственная возможность запарковать деньги, как единственный вариант сохранности. 3) Единственная возможность получать дополнительно кеш-шло 4) Войти в новую налоговую реальность с недвижимостью и узаконить деньги в нужный момент. 5) Вера, что недвижимость подорожает и желание прокатиться на этом поезде? 6) Нет времени заниматься поиском и изучением других инструментов, поэтому все ``излишки`` вкладывают в то, что знакомо, понятно, просто – недвижимость. Можете озвучить свой вариант. Здесь никто никого не знает и нет смысла из себя корчить финансиста из Запорожья. Мы все скрываемся за буквами и по большому счёту нам наcрать кто есть кто. На мой взгляд, в недвижимости надо держать 25% своих денег, не смотря на Донецк и Крым (банки тоже наворачивались и везде есть риск). Но почему сейчас входить??? Хорошо ли когда дорожает недвижимость? Отлично! Зачем мне то, что дешевеет. Но почему сейчас, когда все понимают, что с вероятностью 99% нас ждут сложные времена?!
Кто сейчас покупает недвижимость? Никто. Ни те, кого нарекли "растишками", ни "обвалишки". Первые сидели и ждали панических продаж в полцены. Их не было. Разница между ними в том, что одни дождутся просадки и купят, может не на самом дне, может на падающем рынке - я уже писал, что на падающем рынке намного комфортней покупать, чем бегать толкаться на растущем. Вторые будут до последнего мантрить на обвал, пропустят дно и потом попытаются запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.
С чего вы взяли, что сами зайдете на падающем рынке, если у вас до сих пор фаза отрицания, на 4-м месяце фактического падения? С вашим лагом восприятия и иррациональной верой в девальвацию как единственную предпосылку обвала КРЖН, как раз вы, скорее, и пропустите окно возможностей.
Если нынешний кризис не будет иметь "обывательских" визуальных признаков, как то курсовые качели и инфляция, так и будете мантрить "не падешевело", как в том анекдоте про самовнушение...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 02 лип, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Natt написав:рендной недвиги заглушает страх перед старостью - уж на аренду жить попроще, чем на пенсию. К тому же, к моменту моего выхода на пенсию этот институт как таковой скорее всего перестанет существоват
Natt, спасибо. Все эти боли мне знакомы, НО почему именно сейчас - это ключевой вопрос?
Ну прям конкретно сейчас я бы не покупала, по крайней мере, крепко бы подумала, лезть ли в стройку. Мне хватило того, что начиная с марта пришлось понервничать не один раз. И вообще такое чувство, что стоишь на зеленой мине и думаешь - рванет ли, и если да, то когда и как сильно заденет.
А коли такого відчуття не було? Коли Купляти думки - завжди дорого. Продавати - завжди дешево.
У минулому році, коли оголосили, що ціна за стен Форд буде 35-38 за квадрат, то форум дійшов до думки що та нафіг, девал, і тд. А тут бабах і 52 за десятий поверх... і думки такі ж як рік назад.
Richi написав:. Но почему сейчас входить??? Хорошо ли когда дорожает недвижимость? Отлично! Зачем мне то, что дешевеет. Но почему сейчас, когда все понимают, что с вероятностью 99% нас ждут сложные времена?!
когда я покупал свою первую квартиру то не задумывался дорого она стоит или дешево, будет дорожать или дешеветь, не все за этим наблюдают. Так же как я покупал евро потом стал покупать доллары, и не следил за курсом евро/доллар, а когда начал считать сколько мне нужно на квартиру помню офигел от курса 1,5 доллара за евро. Может кто то и сейчас покупает под прессом личных проблем или свободных денег, не думая об экономике в целом. Я уверен таких большинство (иначе на этой ветке было бы тысяча потенциальных покупателей с вопросом уже покупать или еще рано?)
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 02 лип, 2020 15:46, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Natt написав:Ну прям конкретно сейчас я бы не покупала, по крайней мере, крепко бы подумала, лезть ли в стройку. Мне хватило того, что начиная с марта пришлось понервничать не один раз. И вообще такое чувство, что стоишь на зеленой мине и думаешь - рванет ли, и если да, то когда и как сильно заденет.
Особенно не стоит покупать дорогую недвижимость сейчас. Если рванет(или просто властям удастся воплотить все задуманное в жизнь), то в первую очередь заденет весь средний класс и выше. И потянется он стройными рядами за кордон, продавая свою недвигу "почем дадут". По крайней мере потянутся те, кто имеет хотя бы 500куе. Ибо нет дураков жить и платить по законам "как в Европе", но видеть вокруг себя уровень "как в Украине"
zРадио написав:С чего вы взяли, что сами зайдете на падающем рынке, если у вас до сих пор фаза отрицания, на 4-м месяце фактического падения? С вашим лагом восприятия и иррациональной верой в девальвацию как единственную предпосылку обвала КРЖН, как раз вы, скорее, и пропустите окно возможностей.
Если нынешний кризис не будет иметь "обывательских" визуальных признаков, как то курсовые качели и инфляция, так и будете мантрить "не падешевело", как в том анекдоте про самовнушение...
Эврика, трешка с ремонтом от застройщика на хорошем этаже, 80 плюс налоги. = 87,7. Это то, что виртуальный я мог бы купить в марте, если бы не слушал про продолжающийся обвал. Сейчас бы уже закончил ремонт и выставлял как трешку за 14-15 или две однушки по 9. Вот послушал про обвал и решил подождать. Промежуточные итоги - предложите аналогичный вариант хоть на 10% дешевле. Или еще нужно продолжать ждать теряя виртуальную аренду?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 02 лип, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.