Richi написав:

Меня давно гложет один вопрос (вопрос ко всем): что сейчас толкает людей на покупку недвижимости (не первой для жизни)?1) Страх перед инфляцией доллара.2) Единственная возможность запарковать деньги, как единственный вариант сохранности.3) Единственная возможность получать дополнительно кеш-шло4) Войти в новую налоговую реальность с недвижимостью и узаконить деньги в нужный момент.5) Вера, что недвижимость подорожает и желание прокатиться на этом поезде?6) Нет времени заниматься поиском и изучением других инструментов, поэтому все ``излишки`` вкладывают в то, что знакомо, понятно, просто – недвижимость.Можете озвучить свой вариант. Здесь никто никого не знает и нет смысла из себя корчить финансиста из Запорожья. Мы все скрываемся за буквами и по большому счёту нам наcрать кто есть кто.На мой взгляд, в недвижимости надо держать 25% своих денег, не смотря на Донецк и Крым (банки тоже наворачивались и везде есть риск). Но почему сейчас входить???Хорошо ли когда дорожает недвижимость? Отлично! Зачем мне то, что дешевеет.Но почему сейчас, когда все понимают, что с вероятностью 99% нас ждут сложные времена?!