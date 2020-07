Додано: Чет 02 лип, 2020 16:09

airmax78 написав: Richi написав: Нет. Люди через боль и страдания копят, отказывают себе во всём и когда появляется хоть малейший страх потерять деньги или уйти на очередной круг ``гонки за ценами`` - они срываются и готовы на все тяжки (долг, кредит, первый этаж с видом в стену или на помойку, купить у наркомана и т.д.). Это не опытные люди и ими движет страх и инстинкты.

Ну как на последние? Условно на последние. Ремонт же я на какие-то деньги делаю. Но с учетом денег на ремонт - почти на последние.

т.е. после 100,000 на ремонт все таки копейка-другая останется? там на Канары, Теслу, и прочие пустяки?



т.е. после 100,000 на ремонт все таки копейка-другая останется? там на Канары, Теслу, и прочие пустяки? т.е. после 100,000 на ремонт все таки копейка-другая останется? там на Канары, Теслу, и прочие пустяки?

