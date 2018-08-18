Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:самое время покупать недвигу
Если с хорошим дисконтом, почему бы и не купить. Я, вот, присматриваюсь. 2015 купил и не жалею, потом продал с + Как там нам завещал дедушка Джон Рокфеллер Когда льется кровь, покупай недвижимость. Только дисконтов пока не наблюдаю.
kingkongovets написав:самое время покупать недвигу
Если с хорошим дисконтом, почему бы и не купить. Я, вот, присматриваюсь. 2015 купил и не жалею, потом продал с + Как там нам завещал дедушка Джон Рокфеллер Когда льется кровь, покупай недвижимость. Только дисконтов пока не наблюдаю.
так отож) сам давно в засаде) и зондаж по предложениям уже давно идет, но изюма пока не наблюдается подождем еще)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Richi написав:Нет. Люди через боль и страдания копят, отказывают себе во всём и когда появляется хоть малейший страх потерять деньги или уйти на очередной круг ``гонки за ценами`` - они срываются и готовы на все тяжки (долг, кредит, первый этаж с видом в стену или на помойку, купить у наркомана и т.д.). Это не опытные люди и ими движет страх и инстинкты. P.S. Вас не имею ввиду. Без обид, но сначала мне было обидно за Вас, когда над Вами подсмеивались. Однако, когда Вы сообщили, что покупали каждый раз на последние, то у меня шаблон порвался. Надеюсь, что Вы это сообщили для поддержания образа, чтобы не разочаровать сообщество
Ну как на последние? Условно на последние. Ремонт же я на какие-то деньги делаю. Но с учетом денег на ремонт - почти на последние.
т.е. после 100,000 на ремонт все таки копейка-другая останется? там на Канары, Теслу, и прочие пустяки?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
pirat-d написав:Зарабатывать больше, чем тратишь. Сберегать и откладывать не менее 5-10% от дохода. По-моему это азы финансовой грамотности, которые отличают мышление богатого и бедного человека и в итоге к пенсии (зрелому возрасту) кардинально отличают реальность для одних и других.
Зарабатываете Вы (условно) 1000$ в месяц, откладываете 10% = 1200 в год. За 30 лет - 36000. Вам для информации: 30 лет назад вполне можно было прожить на 20$ в месяц, чтобы Вы понимали уровень инфляции и могли прикинуть, что будет с Вашими 36000 через 30 лет. Вот как-то так, финансово грамотный Вы наш ... P.S. У Вас вероятно уже мышление богатого? Даже если исключить полностью инфляцию и считать, что стоимость жизни не изменится совсем, то этих денег Вам хватит аж на 3 года.
Инфляцию за 30 лет вы упомянули, при этом почему-то уровень дохода на 30 лет взяли фиксированный, и накопления тоже как будто лежат мертвым грузом. Все выше приведённые цифры абсолютно бессмысленны.