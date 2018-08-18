Richi написав:

Нет. Люди через боль и страдания копят, отказывают себе во всём и когда появляется хоть малейший страх потерять деньги или уйти на очередной круг ``гонки за ценами`` - они срываются и готовы на все тяжки (долг, кредит, первый этаж с видом в стену или на помойку, купить у наркомана и т.д.). Это не опытные люди и ими движет страх и инстинкты.P.S. Вас не имею ввиду. Без обид, но сначала мне было обидно за Вас, когда над Вами подсмеивались. Однако, когда Вы сообщили, что покупали каждый раз на последние, то у меня шаблон порвался. Надеюсь, что Вы это сообщили для поддержания образа, чтобы не разочаровать сообщество