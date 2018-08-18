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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46264627462846294630>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:03

  _Mykola_ написав:
  jj1981ua написав:kingkongovets
я не люблю зе, как не любил и пе.
но тут я рад - пшли нх кристалины, инвесторы и прочие соросята.
а покупать будем через год или 2 ... как карта ляжет

Если это еще будет актуально.
"Здается мне, мы стоим на пороге грандиозного шухера..." (с)

не спорю - может и не будет актуальности.
но я в аренде, с кешем в баксах и евро, с доходом в валюте...
давно ждал так сказать :D

а вот страну и людей жалко. :(
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:07

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      kingkongovets написав:самое время покупать недвигу

    Если с хорошим дисконтом, почему бы и не купить. Я, вот, присматриваюсь.
    2015 купил и не жалею, потом продал с + Как там нам завещал дедушка Джон Рокфеллер
    Когда льется кровь, покупай недвижимость. Только дисконтов пока не наблюдаю.
    reus
     
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:08

      Natt написав:Первый, хз, у меня сейчас уровень тревожности выше, чем когда в 2018 ввели военное положения из-за событий в Черном море. Я тогда как раз хорошо купила.

    Но, кстати, я ни тогда, ни сейчас не считала, что дорого. Считала, хватит ли у меня на то, что я хочу.

    Бажання заплатити менше є завжди. Бажання продати дорожче теж часто зустрічається:-)

    Мені здається що Тривожність з’являється через власність. Немає власності - немає тривожності.
    Що втрачати - нічого, то й норм.

    А ось коли вже є що втрачати - з‘являються питання.
    Всім процвітання!
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:09

      reus написав:
      kingkongovets написав:самое время покупать недвигу

    Если с хорошим дисконтом, почему бы и не купить. Я, вот, присматриваюсь.
    2015 купил и не жалею, потом продал с + Как там нам завещал дедушка Джон Рокфеллер
    Когда льется кровь, покупай недвижимость. Только дисконтов пока не наблюдаю.


    так отож)
    сам давно в засаде) и зондаж по предложениям уже давно идет, но изюма пока не наблюдается
    подождем еще)
    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
    kingkongovets
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:09

      airmax78 написав:
      Richi написав:Нет. Люди через боль и страдания копят, отказывают себе во всём и когда появляется хоть малейший страх потерять деньги или уйти на очередной круг ``гонки за ценами`` - они срываются и готовы на все тяжки (долг, кредит, первый этаж с видом в стену или на помойку, купить у наркомана и т.д.). Это не опытные люди и ими движет страх и инстинкты.
    P.S. Вас не имею ввиду. Без обид, но сначала мне было обидно за Вас, когда над Вами подсмеивались. Однако, когда Вы сообщили, что покупали каждый раз на последние, то у меня шаблон порвался. Надеюсь, что Вы это сообщили для поддержания образа, чтобы не разочаровать сообщество :)

    Ну как на последние? Условно на последние. Ремонт же я на какие-то деньги делаю. Но с учетом денег на ремонт - почти на последние.


    т.е. после 100,000 на ремонт все таки копейка-другая останется? там на Канары, Теслу, и прочие пустяки?
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    I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:09

    vitaliian

    с моря или океана, ты сколько рыбы наловишь? тем более сетями в океане, тем более заправишь дизелем отрицательной стоимостью, еще и танкер будешь буксировать в Одессу :lol: :lol:
    Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:14

      jj1981ua написав:kingkongovets
    я не люблю зе, как не любил и пе.
    но тут я рад - пшли нх кристалины, инвесторы и прочие соросята.
    а покупать будем через год или 2 ... как карта ляжет

    сцкпц
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:15

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Richi написав:
      pirat-d написав:Зарабатывать больше, чем тратишь. Сберегать и откладывать не менее 5-10% от дохода. По-моему это азы финансовой грамотности, которые отличают мышление богатого и бедного человека и в итоге к пенсии (зрелому возрасту) кардинально отличают реальность для одних и других.

    Зарабатываете Вы (условно) 1000$ в месяц, откладываете 10% = 1200 в год. За 30 лет - 36000.
    Вам для информации: 30 лет назад вполне можно было прожить на 20$ в месяц, чтобы Вы понимали уровень инфляции и могли прикинуть, что будет с Вашими 36000 через 30 лет.
    Вот как-то так, финансово грамотный Вы наш ...
    P.S. У Вас вероятно уже мышление богатого? :)
    Даже если исключить полностью инфляцию и считать, что стоимость жизни не изменится совсем, то этих денег Вам хватит аж на 3 года.


    Инфляцию за 30 лет вы упомянули, при этом почему-то уровень дохода на 30 лет взяли фиксированный, и накопления тоже как будто лежат мертвым грузом. Все выше приведённые цифры абсолютно бессмысленны.
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:16

    Айтишнику з Бучі, який планує купити ще один цоколь-кавалірку.
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:19

      airmax78 написав:
      jj1981ua написав:kingkongovets
    я не люблю зе, как не любил и пе.
    но тут я рад - пшли нх кристалины, инвесторы и прочие соросята.
    а покупать будем через год или 2 ... как карта ляжет

    сцкпц

    расшифруй!
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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