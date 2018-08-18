Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:У минулому році, коли оголосили, що ціна за стен Форд буде 35-38 за квадрат, то форум дійшов до думки що та нафіг, девал, і тд. А тут бабах і 52 за десятий поверх... і думки такі ж як рік назад.
прокурорам, судьям, распильщикам бюджета, иным взяточникам - твоим клиентам, совершенно похер 35-38 или 52 за квадрат.
Юрію, що у Вас трапилося знову?ви щось хотіли сказати щодо ціни стенфорда? Так скажіть, а то Я не розумію при чому тут мої клієнти і стенфорд і решта вказаних Вами категорій громадян. Чи Ви може коли їпашили фасад свого будинку ручку поранили? Так бережіть її, без Ваших інформаційних постів форум зачахне.
reus написав:Как там нам завещал дедушка Джон Рокфеллер Когда льется кровь, покупай недвижимость. Только дисконтов пока не наблюдаю.
Не иначе как риэлторы переводили - в оригинале ни слова про недвижимость Хорошо еще, что не перевели как "когда льется кровь, покупай КРЖН"...
К слову, сам Рокфеллер не был лэнд-, или проперти-лордом. Его капитал был создан на торговле коммодами, нефтяном и сталелитейном деле. А его слова про войну касаются любого сильно-дисконтируемого в трудные времена имущества. История знает примеры и обмена золота на хлеб в пропорциях 1:1...
Faceless написав:На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить
Манипулируете Я предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир?
Косвенные методы позволяют уменьшить погрешность. Но "весь образованный мир" оперирует, как правило, куда более полными и достоверными данными по своим экономикам. У нас же, в плане доходов и активов, ситуацию никакими косвенными методами не спасти. У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.
reus написав:Как там нам завещал дедушка Джон Рокфеллер Когда льется кровь, покупай недвижимость. Только дисконтов пока не наблюдаю.
Не иначе как риэлторы переводили - в оригинале ни слова про недвижимость Хорошо еще, что не перевели как "когда льется кровь, покупай КРЖН"...
К слову, сам Рокфеллер не был лэнд-, или проперти-лордом. Его капитал был создан на торговле коммодами, нефтяном и сталелитейном деле. А его слова про войну касаются любого сильно-дисконтируемого в трудные времена имущества. История знает примеры и обмена золота на хлеб в пропорциях 1:1...
Украина не США, у нас варианты инвестиций для простого пересичного, весьма ограничены. Недвига, один из немногих вариантов.
Faceless написав:На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить
Манипулируете Я предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир?
Косвенные методы позволяют уменьшить погрешность. Но "весь образованный мир" оперирует, как правило, куда более полными и достоверными данными по своим экономикам. У нас же, в плане доходов и активов, ситуацию никакими косвенными методами не спасти. У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.
А як воно може бути по іншому? Переуступка йде сотнями. Ніде не реєструється. У забудовників це вже як окрема стаття суттєвих доходів. Забудовнику все рівно хто по чому і як переуступив.... звісно ніхто через рахунки гроші не проводить. Все готівкою. Декларацій потім ніхто не подає. От і вся статистика по новобудовам. Нажаль.
Faceless написав:У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.
Запомните єти слова и вспомните когда Ф. будет говорить о росте экономике. Можете заглянуть что он говорил о росте зарплат и экономики в прошлом