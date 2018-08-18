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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4627462846294630>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:19

  Yuri_T написав:
  Первый написав:У минулому році, коли оголосили, що ціна за стен Форд буде 35-38 за квадрат, то форум дійшов до думки що та нафіг, девал, і тд.
А тут бабах і 52 за десятий поверх... і думки такі ж як рік назад.

прокурорам, судьям, распильщикам бюджета, иным взяточникам - твоим клиентам, совершенно похер 35-38 или 52 за квадрат.


Юрію, що у Вас трапилося знову?ви щось хотіли сказати щодо ціни стенфорда? Так скажіть, а то Я не розумію при чому тут мої клієнти і стенфорд і решта вказаних Вами категорій громадян.
Чи Ви може коли їпашили фасад свого будинку ручку поранили? Так бережіть її, без Ваших інформаційних постів форум зачахне.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:21

  reus написав:Как там нам завещал дедушка Джон Рокфеллер
Когда льется кровь, покупай недвижимость. Только дисконтов пока не наблюдаю.


Не иначе как риэлторы переводили - в оригинале ни слова про недвижимость :mrgreen: Хорошо еще, что не перевели как "когда льется кровь, покупай КРЖН"...

Зображення

К слову, сам Рокфеллер не был лэнд-, или проперти-лордом. Его капитал был создан на торговле коммодами, нефтяном и сталелитейном деле. А его слова про войну касаются любого сильно-дисконтируемого в трудные времена имущества. История знает примеры и обмена золота на хлеб в пропорциях 1:1...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:так отож)
сам давно в засаде) и зондаж по предложениям уже давно идет, но изюма пока не наблюдается
подождем еще)

Первая и главная предпосылка успеха в бизнесе - это терпение.(с) Джон Рокфеллер
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:23

  Frant написав:Айтишнику з Бучі, який планує купити ще один цоколь-кавалірку.
Вдале рішення для кухні.


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в соседнюю тумбочку надо душ.кабину встроить.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить


Манипулируете :D Я предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир?


Косвенные методы позволяют уменьшить погрешность. Но "весь образованный мир" оперирует, как правило, куда более полными и достоверными данными по своим экономикам. У нас же, в плане доходов и активов, ситуацию никакими косвенными методами не спасти.
У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:31

  zРадио написав:
  reus написав:Как там нам завещал дедушка Джон Рокфеллер
Когда льется кровь, покупай недвижимость. Только дисконтов пока не наблюдаю.


Не иначе как риэлторы переводили - в оригинале ни слова про недвижимость :mrgreen: Хорошо еще, что не перевели как "когда льется кровь, покупай КРЖН"...

Зображення

К слову, сам Рокфеллер не был лэнд-, или проперти-лордом. Его капитал был создан на торговле коммодами, нефтяном и сталелитейном деле. А его слова про войну касаются любого сильно-дисконтируемого в трудные времена имущества. История знает примеры и обмена золота на хлеб в пропорциях 1:1...

Украина не США, у нас варианты инвестиций для простого пересичного, весьма ограничены. Недвига, один из немногих вариантов.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вариант: "для жизни" вообще не рассматривается?


максим, как можно жить в квартире, зная шо она ежедневно теряет в цене, КАК?!
вас цитирую, меж прочч :mrgreen:
цена решает!(с)
Ежедневно заливая слезами подушку, наверное.
Ведь можно было ещё пять лет поснимать, отдать лендлорду еще треть стоимости квартиры, и купить на 15% дешевле! :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:34

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вариант: "для жизни" вообще не рассматривается?


максим, как можно жить в квартире, зная шо она ежедневно теряет в цене, КАК?!
вас цитирую, меж прочч :mrgreen:
цена решает!(с)
Ежедневно заливая слезами подушку, наверное.
Ведь можно было ещё пять лет поснимать, отдать лендлорду еще треть стоимости квартиры, и купить на 15% дешевле! :mrgreen:

т.е. за 5 лет подешевеет на 15%?
поспорим или балабол?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:34

      Faceless написав:
    zРадио написав:
      Faceless написав:На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить


    Манипулируете :D Я предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир?


    Косвенные методы позволяют уменьшить погрешность. Но "весь образованный мир" оперирует, как правило, куда более полными и достоверными данными по своим экономикам. У нас же, в плане доходов и активов, ситуацию никакими косвенными методами не спасти.
    У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.


    А як воно може бути по іншому? Переуступка йде сотнями. Ніде не реєструється. У забудовників це вже як окрема стаття суттєвих доходів. Забудовнику все рівно хто по чому і як переуступив.... звісно ніхто через рахунки гроші не проводить. Все готівкою. Декларацій потім ніхто не подає.
    От і вся статистика по новобудовам. Нажаль.
    Всім процвітання!
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:37

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Faceless написав:У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.
    Запомните єти слова и вспомните когда Ф. будет говорить о росте экономике. Можете заглянуть что он говорил о росте зарплат и экономики в прошлом
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