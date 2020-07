Додано: Чет 02 лип, 2020 16:38

Faceless написав: zРадио написав: Faceless написав: На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить



Манипулируете Я предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир? МанипулируетеЯ предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир?



Косвенные методы позволяют уменьшить погрешность. Но "весь образованный мир" оперирует, как правило, куда более полными и достоверными данными по своим экономикам. У нас же, в плане доходов и активов, ситуацию никакими косвенными методами не спасти.

У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем. Косвенные методы позволяют уменьшить погрешность. Но "весь образованный мир" оперирует, как правило, куда более полными и достоверными данными по своим экономикам. У нас же, в плане доходов и активов, ситуацию никакими косвенными методами не спасти.У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.



возможно, в абсолютных значениях есть существенная погрешность. но вот в трендах погрешность не возможна, потому что "черный рынок" падает синфазно. Это самая простая возможность.



Но в реальности, думаю, падает раньше и амплитуда его падения больше.



Другими словами, если официальные цифры показывают ухудшение, то фактическое ухудшение еще больше (в %% отношении от фактического но неизвестного нам "истинного" уровня доходов и сбережений, и любых других ключевых макропоказателей). возможно, в абсолютных значениях есть существенная погрешность. но вот в трендах погрешность не возможна, потому что "черный рынок" падает синфазно. Это самая простая возможность.Но в реальности, думаю, падает раньше и амплитуда его падения больше.Другими словами, если официальные цифры показывают ухудшение, то фактическое ухудшение еще больше (в %% отношении от фактического но неизвестного нам "истинного" уровня доходов и сбережений, и любых других ключевых макропоказателей).

