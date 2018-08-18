|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:38
Faceless написав: zРадио написав: Faceless написав:
На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить
Манипулируете
Я предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир?
Косвенные методы позволяют уменьшить погрешность. Но "весь образованный мир" оперирует, как правило, куда более полными и достоверными данными по своим экономикам. У нас же, в плане доходов и активов, ситуацию никакими косвенными методами не спасти.
У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.
возможно, в абсолютных значениях есть существенная погрешность. но вот в трендах погрешность не возможна, потому что "черный рынок" падает синфазно. Это самая простая возможность.
Но в реальности, думаю, падает раньше и амплитуда его падения больше.
Другими словами, если официальные цифры показывают ухудшение, то фактическое ухудшение еще больше (в %% отношении от фактического но неизвестного нам "истинного" уровня доходов и сбережений, и любых других ключевых макропоказателей).
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3209
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:40
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 350
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:40
Первый написав:
А як воно може бути по іншому? Переуступка йде сотнями. Ніде не реєструється. У забудовників це вже як окрема стаття суттєвих доходів. Забудовнику все рівно хто по чому і як переуступив.... звісно ніхто через рахунки гроші не проводить. Все готівкою. Декларацій потім ніхто не подає.
От і вся статистика по новобудовам. Нажаль.
не ломайте зрадио его картину мира, статистика - это все шо у него есть
все остальное давно проиграно в автоматы с использованием "беспроигрышных математических моделей"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7713
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 1265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:40
jj1981ua написав: Faceless написав:
kingkongovets написав:[quote="5004676:airmax78"]
Вариант: "для жизни" вообще не рассматривается?
максим, как можно жить в квартире, зная шо она ежедневно теряет в цене, КАК?!
вас цитирую, меж прочч
цена решает!(с)
Ежедневно заливая слезами подушку, наверное.
Ведь можно было ещё пять лет поснимать, отдать лендлорду еще треть стоимости квартиры, и купить на 15% дешевле!
т.е. за 5 лет подешевеет на 15%?
поспорим или балабол?[/quote]
Это был не прогноз, я не нострадамус. Хотя, конечно, вполне может быть.
А вы, как "небалабол", я так понимаю, хотите поспорить на то, что упадёт сильнее? Не стесняйтесь, распишите прогноз на пять лет, будете настоящей звездой, уделаете одним махом всех растишек.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27466
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1166 раз.
- Подякували: 6553 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:42
Serg-ik написав: Faceless написав:
У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.
Запомните єти слова и вспомните когда Ф. будет говорить о росте экономике. Можете заглянуть что он говорил о росте зарплат и экономики в прошлом
Да, у меня были споры с Захаром, где брались цифры от госстата - альтернатив то все равно нет. И раз вы такой внимательный, то должны были заметить, что про статистику от госстата по ЗП я и тогда писал то же самое.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27466
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1166 раз.
- Подякували: 6553 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:47
adeges написав: Faceless написав: zРадио написав:
Манипулируете
Я предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир?
Косвенные методы позволяют уменьшить погрешность. Но "весь образованный мир" оперирует, как правило, куда более полными и достоверными данными по своим экономикам. У нас же, в плане доходов и активов, ситуацию никакими косвенными методами не спасти.
У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.
возможно, в абсолютных значениях есть существенная погрешность. но вот в трендах погрешность не возможна, потому что "черный рынок" падает синфазно. Это самая простая возможность.
Но в реальности, думаю, падает раньше и амплитуда его падения больше.
Другими словами, если официальные цифры показывают ухудшение, то фактическое ухудшение еще больше (в %% отношении от фактического но неизвестного нам "истинного" уровня доходов и сбережений, и любых других ключевых макропоказателей).
С тем, что хотя бы тренд уловить по их цифрам можно, я могу согласится, мало того, тут Сержик вспомнил о моих дискуссиях с Захаром пятилетней (вроде бы) давности - там с этой целью эти цифры и использовались.
Так с трендами особо вроде никто не спорил. Что, кто-то всерьёз ожидал роста доходов, экономического роста на фоне мирового кризиса и карантина? Но вот все оценки насколько, в абсолютных и процентных величинах, динамики доходов, а особенно - сбережений - вообще ни о чем.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27466
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1166 раз.
- Подякували: 6553 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18630
|3058733
|
|
|466
|198494
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14078
|
|