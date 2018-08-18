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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4627462846294630

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:38

  Faceless написав:
zРадио написав:
  Faceless написав:На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить


Манипулируете :D Я предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир?


Косвенные методы позволяют уменьшить погрешность. Но "весь образованный мир" оперирует, как правило, куда более полными и достоверными данными по своим экономикам. У нас же, в плане доходов и активов, ситуацию никакими косвенными методами не спасти.
У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.


возможно, в абсолютных значениях есть существенная погрешность. но вот в трендах погрешность не возможна, потому что "черный рынок" падает синфазно. Это самая простая возможность.

Но в реальности, думаю, падает раньше и амплитуда его падения больше.

Другими словами, если официальные цифры показывают ухудшение, то фактическое ухудшение еще больше (в %% отношении от фактического но неизвестного нам "истинного" уровня доходов и сбережений, и любых других ключевых макропоказателей).
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:40

  Первый написав:А як воно може бути по іншому? Переуступка йде сотнями. Ніде не реєструється. У забудовників це вже як окрема стаття суттєвих доходів. Забудовнику все рівно хто по чому і як переуступив.... звісно ніхто через рахунки гроші не проводить. Все готівкою. Декларацій потім ніхто не подає.
От і вся статистика по новобудовам. Нажаль.


не ломайте зрадио его картину мира, статистика - это все шо у него есть
все остальное давно проиграно в автоматы с использованием "беспроигрышных математических моделей"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  Faceless написав:
kingkongovets написав:[quote="5004676:airmax78"]
Вариант: "для жизни" вообще не рассматривается?


максим, как можно жить в квартире, зная шо она ежедневно теряет в цене, КАК?!
вас цитирую, меж прочч :mrgreen:
цена решает!(с)
Ежедневно заливая слезами подушку, наверное.
Ведь можно было ещё пять лет поснимать, отдать лендлорду еще треть стоимости квартиры, и купить на 15% дешевле! :mrgreen:

т.е. за 5 лет подешевеет на 15%?
поспорим или балабол?[/quote]

Это был не прогноз, я не нострадамус. Хотя, конечно, вполне может быть.
А вы, как "небалабол", я так понимаю, хотите поспорить на то, что упадёт сильнее? Не стесняйтесь, распишите прогноз на пять лет, будете настоящей звездой, уделаете одним махом всех растишек.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Faceless написав:У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.
Запомните єти слова и вспомните когда Ф. будет говорить о росте экономике. Можете заглянуть что он говорил о росте зарплат и экономики в прошлом


Да, у меня были споры с Захаром, где брались цифры от госстата - альтернатив то все равно нет. И раз вы такой внимательный, то должны были заметить, что про статистику от госстата по ЗП я и тогда писал то же самое.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:
Манипулируете :D Я предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир?


Косвенные методы позволяют уменьшить погрешность. Но "весь образованный мир" оперирует, как правило, куда более полными и достоверными данными по своим экономикам. У нас же, в плане доходов и активов, ситуацию никакими косвенными методами не спасти.
У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.


возможно, в абсолютных значениях есть существенная погрешность. но вот в трендах погрешность не возможна, потому что "черный рынок" падает синфазно. Это самая простая возможность.

Но в реальности, думаю, падает раньше и амплитуда его падения больше.

Другими словами, если официальные цифры показывают ухудшение, то фактическое ухудшение еще больше (в %% отношении от фактического но неизвестного нам "истинного" уровня доходов и сбережений, и любых других ключевых макропоказателей).


С тем, что хотя бы тренд уловить по их цифрам можно, я могу согласится, мало того, тут Сержик вспомнил о моих дискуссиях с Захаром пятилетней (вроде бы) давности - там с этой целью эти цифры и использовались.
Так с трендами особо вроде никто не спорил. Что, кто-то всерьёз ожидал роста доходов, экономического роста на фоне мирового кризиса и карантина? Но вот все оценки насколько, в абсолютных и процентных величинах, динамики доходов, а особенно - сбережений - вообще ни о чем.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:00

  Faceless написав:кто-то всерьёз ожидал роста доходов, экономического роста на фоне мирового кризиса и карантина?

Так.
Натаха-Трайбека, авторка нової космогонічної теорії(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:55

По данным социологии КМИС, количество обеспеченных украинцев снизилось с апреля с 20,5% до 11,5%. Так, количество тех, кто может себе позволить все, что захочет, снизилось с 4% до 1,7%. А количество тех, кто может себе позволить некоторые дорогие покупки вроде телевизора и холодильника, снизилось с 16.5% до 9,8%.

При этом, количество бедных (которым хватает только на еду, или не хватает даже на еду) - увеличилось с 45,3% до 48,9%.

https://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=r ... 957&page=1

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:01

ух ты, как оперативно потерли мои посты
с какого Х непонятно, ну да ладно, зрадисты на марше

апд
то что юю1981й прогнозирует до осени 21го падение цен вдвое в уе уже оффтоп на ветке?

продолжайте маршировать дальше с "социологией КМИС" вместо флага...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Застройщик L-квартала - пример для подражания в комфорт-классе. 4 года после сдачи, все заселено, и дом как новый. Удивлен. Даже вильнолюдей смогли заставить стеклить лоджии одним профилем и одним рисунком. Кросавчеги.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:12

  zРадио написав:По данным социологии КМИС, количество обеспеченных украинцев снизилось с апреля с 20,5% до 11,5%. Так, количество тех, кто может себе позволить все, что захочет, снизилось с 4% до 1,7%. А количество тех, кто может себе позволить некоторые дорогие покупки вроде телевизора и холодильника, снизилось с 16.5% до 9,8%.

При этом, количество бедных (которым хватает только на еду, или не хватает даже на еду) - увеличилось с 45,3% до 48,9%.

https://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=r ... 957&page=1

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Бльооооо.... нашли кого спрашивать. Спросили бы меня - я бы тоже ответил, что все плохо, ни на что не хватает.
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