Додано: Чет 02 лип, 2020 18:01

ух ты, как оперативно потерли мои посты

с какого Х непонятно, ну да ладно, зрадисты на марше



апд

то что юю1981й прогнозирует до осени 21го падение цен вдвое в уе уже оффтоп на ветке?



продолжайте маршировать дальше с "социологией КМИС" вместо флага...

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