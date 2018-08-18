Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить
Манипулируете Я предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир?
Косвенные методы позволяют уменьшить погрешность. Но "весь образованный мир" оперирует, как правило, куда более полными и достоверными данными по своим экономикам. У нас же, в плане доходов и активов, ситуацию никакими косвенными методами не спасти. У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.
возможно, в абсолютных значениях есть существенная погрешность. но вот в трендах погрешность не возможна, потому что "черный рынок" падает синфазно. Это самая простая возможность.
Но в реальности, думаю, падает раньше и амплитуда его падения больше.
Другими словами, если официальные цифры показывают ухудшение, то фактическое ухудшение еще больше (в %% отношении от фактического но неизвестного нам "истинного" уровня доходов и сбережений, и любых других ключевых макропоказателей).
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Первый написав:А як воно може бути по іншому? Переуступка йде сотнями. Ніде не реєструється. У забудовників це вже як окрема стаття суттєвих доходів. Забудовнику все рівно хто по чому і як переуступив.... звісно ніхто через рахунки гроші не проводить. Все готівкою. Декларацій потім ніхто не подає. От і вся статистика по новобудовам. Нажаль.
не ломайте зрадио его картину мира, статистика - это все шо у него есть все остальное давно проиграно в автоматы с использованием "беспроигрышных математических моделей"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:[quote="5004676:airmax78"] Вариант: "для жизни" вообще не рассматривается?
максим, как можно жить в квартире, зная шо она ежедневно теряет в цене, КАК?! вас цитирую, меж прочч цена решает!(с)
Ежедневно заливая слезами подушку, наверное. Ведь можно было ещё пять лет поснимать, отдать лендлорду еще треть стоимости квартиры, и купить на 15% дешевле!
т.е. за 5 лет подешевеет на 15%? поспорим или балабол?[/quote]
Это был не прогноз, я не нострадамус. Хотя, конечно, вполне может быть. А вы, как "небалабол", я так понимаю, хотите поспорить на то, что упадёт сильнее? Не стесняйтесь, распишите прогноз на пять лет, будете настоящей звездой, уделаете одним махом всех растишек.
Faceless написав:У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.
Запомните єти слова и вспомните когда Ф. будет говорить о росте экономике. Можете заглянуть что он говорил о росте зарплат и экономики в прошлом
Да, у меня были споры с Захаром, где брались цифры от госстата - альтернатив то все равно нет. И раз вы такой внимательный, то должны были заметить, что про статистику от госстата по ЗП я и тогда писал то же самое.
zРадио написав: Манипулируете Я предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир?
Косвенные методы позволяют уменьшить погрешность. Но "весь образованный мир" оперирует, как правило, куда более полными и достоверными данными по своим экономикам. У нас же, в плане доходов и активов, ситуацию никакими косвенными методами не спасти. У меня нет никакого пиеиета перед "профессионалами из госстата и мэрт", я вижу, что наибольшего искусства госстат достиг в рисовании ИПЦ и извращении с прожиточным, а вот все их цифры касательно доходов, зарплат, "сбережений" - просто ниочем.
возможно, в абсолютных значениях есть существенная погрешность. но вот в трендах погрешность не возможна, потому что "черный рынок" падает синфазно. Это самая простая возможность.
Но в реальности, думаю, падает раньше и амплитуда его падения больше.
Другими словами, если официальные цифры показывают ухудшение, то фактическое ухудшение еще больше (в %% отношении от фактического но неизвестного нам "истинного" уровня доходов и сбережений, и любых других ключевых макропоказателей).
С тем, что хотя бы тренд уловить по их цифрам можно, я могу согласится, мало того, тут Сержик вспомнил о моих дискуссиях с Захаром пятилетней (вроде бы) давности - там с этой целью эти цифры и использовались. Так с трендами особо вроде никто не спорил. Что, кто-то всерьёз ожидал роста доходов, экономического роста на фоне мирового кризиса и карантина? Но вот все оценки насколько, в абсолютных и процентных величинах, динамики доходов, а особенно - сбережений - вообще ни о чем.
По данным социологии КМИС, количество обеспеченных украинцев снизилось с апреля с 20,5% до 11,5%. Так, количество тех, кто может себе позволить все, что захочет, снизилось с 4% до 1,7%. А количество тех, кто может себе позволить некоторые дорогие покупки вроде телевизора и холодильника, снизилось с 16.5% до 9,8%.
При этом, количество бедных (которым хватает только на еду, или не хватает даже на еду) - увеличилось с 45,3% до 48,9%.
Застройщик L-квартала - пример для подражания в комфорт-классе. 4 года после сдачи, все заселено, и дом как новый. Удивлен. Даже вильнолюдей смогли заставить стеклить лоджии одним профилем и одним рисунком. Кросавчеги.
zРадио написав:По данным социологии КМИС, количество обеспеченных украинцев снизилось с апреля с 20,5% до 11,5%. Так, количество тех, кто может себе позволить все, что захочет, снизилось с 4% до 1,7%. А количество тех, кто может себе позволить некоторые дорогие покупки вроде телевизора и холодильника, снизилось с 16.5% до 9,8%.
При этом, количество бедных (которым хватает только на еду, или не хватает даже на еду) - увеличилось с 45,3% до 48,9%.