Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:По данным социологии КМИС, количество обеспеченных украинцев снизилось с апреля с 20,5% до 11,5%.
Выходит солнечным утром нефтяной магнат из дома и направляется к служебному шестисотому мерседесу. Сам садится в машину и замечает полное уныние своего шофера: – Семеныч! Ну что ты такой кислый все время, ну что опять не так-то? Что ты все время хандришь, куксишься? Вечно недоволен всем? Шофер молча с кислой физиономией трогается. Магнат не унимается: – Нет, ты ответь мне, из Усть-Пиздюйска твоего я тебя вытащил? – Ну, вытащили… – От бандитов Усть-Пиздюйских я тебя отмазал? – Ну, отмазал… – Квартиру ты в Москве купил? – Ну, купил… – Зарплата растет? – Ну, растет… – Я в кабаке пью, ты где сидишь? – Ну, в кабаке… – Машину ты просил с Сааба поменять, поменяли? – Ну, поменяли… – Так чего ж не так-то, чего ты недоволен-то все время? – Эхе-хех, Сергей Тимофеич, кабы нас еще возил кто!
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
airmax78 написав:Застройщик L-квартала - пример для подражания в комфорт-классе. 4 года после сдачи, все заселено, и дом как новый. Удивлен. Даже вильнолюдей смогли заставить стеклить лоджии одним профилем и одним рисунком. Кросавчеги.
Первый написав:Яка зрада? Краще ніж в 2013 році за ВФЯ на якого молиться пів форуму:-(
Читай внимательно - по данным Европейской бизнес-ассоциации. Все, что до святого майдана, можно не смотреть - другая шкала. В 1-м кв. 2014-го на улицах Киева лилась кровь, а Крым захватывала РФ, но инвестиционная привлекательность была выше, чем во время Евро2012? Really?
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 02 лип, 2020 19:29, всього редагувалось 2 разів.
Первый написав:Яка зрада? Краще ніж в 2013 році за ВФЯ на якого молиться пів форуму:-(
Читай внимательно - по данным Европейской бизнес-ассоциации. Все, что до святого майдана, можно не смотреть - другая шкала. В 1-м кв. 2014-го на улицах Киева лилась кровь, а Крым захватывала РФ, но инвестиционная привлекательность была выше, чем во время Евро2012? Really?
Читаю уважно, тому і пишу. Слово зрада це оцінка від зРадіо. Асоціацією застосовано інше поняття:-) Якщо показник сміття, то навіщо ти його тягнеш сюди і пишеш що диви який висновок? зРадіо, ну чесно накинув на вінтілятор, потім ще до кидаєш, а потім Рілі? Я заплутався. Показник правильний чи ні? Чи правильний в 2012, але не правильний 2014-2015. Чи навпаки - не правильний в 2012, а в2014-2015 правильний. Скажи як правильно його читати і чи читати взагалі? Або зразу пиши, ви тут читайте, а тут не тре... Цирк та й годі.