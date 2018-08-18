Выходит солнечным утром нефтяной магнат из дома и направляется к служебному шестисотому мерседесу. Сам садится в машину и замечает полное уныние своего шофера:

– Семеныч! Ну что ты такой кислый все время, ну что опять не так-то? Что ты все время хандришь, куксишься? Вечно недоволен всем?

Шофер молча с кислой физиономией трогается. Магнат не унимается:

– Нет, ты ответь мне, из Усть-Пиздюйска твоего я тебя вытащил?

– Ну, вытащили…

– От бандитов Усть-Пиздюйских я тебя отмазал?

– Ну, отмазал…

– Квартиру ты в Москве купил?

– Ну, купил…

– Зарплата растет?

– Ну, растет…

– Я в кабаке пью, ты где сидишь?

– Ну, в кабаке…

– Машину ты просил с Сааба поменять, поменяли?

– Ну, поменяли…

– Так чего ж не так-то, чего ты недоволен-то все время?

– Эхе-хех, Сергей Тимофеич, кабы нас еще возил кто!

