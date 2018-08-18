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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4628462946304631

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:43

  zРадио написав:По данным социологии КМИС, количество обеспеченных украинцев снизилось с апреля с 20,5% до 11,5%.

Выходит солнечным утром нефтяной магнат из дома и направляется к служебному шестисотому мерседесу. Сам садится в машину и замечает полное уныние своего шофера:
– Семеныч! Ну что ты такой кислый все время, ну что опять не так-то? Что ты все время хандришь, куксишься? Вечно недоволен всем?
Шофер молча с кислой физиономией трогается. Магнат не унимается:
– Нет, ты ответь мне, из Усть-Пиздюйска твоего я тебя вытащил?
– Ну, вытащили…
– От бандитов Усть-Пиздюйских я тебя отмазал?
– Ну, отмазал…
– Квартиру ты в Москве купил?
– Ну, купил…
– Зарплата растет?
– Ну, растет…
– Я в кабаке пью, ты где сидишь?
– Ну, в кабаке…
– Машину ты просил с Сааба поменять, поменяли?
– Ну, поменяли…
– Так чего ж не так-то, чего ты недоволен-то все время?
Эхе-хех, Сергей Тимофеич, кабы нас еще возил кто!
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:13

  airmax78 написав:Застройщик L-квартала - пример для подражания в комфорт-классе. 4 года после сдачи, все заселено, и дом как новый. Удивлен. Даже вильнолюдей смогли заставить стеклить лоджии одним профилем и одним рисунком. Кросавчеги.

Мариупольские пацики они такие)
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:17

  airmax78 написав:Бльооооо.... нашли кого спрашивать. Спросили бы меня - я бы тоже ответил, что все плохо, ни на что не хватает.


Рокетчикам все не так, что об ухудшении перспектив КРЖН. Я, что-ли, этот новостной фон создаю? :D Не нравится КМИС - вот тебе еще Европейская бизнес-ассоциация о зраде пишет.

Индекс инвестиционной привлекательности вернулся к уровням конца 2014-го - начала 2015-го (дед Яша не при чем - это 1-е полугодие):

Зображення

https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2 ... 0_UKR1.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:21

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Бльооооо.... нашли кого спрашивать. Спросили бы меня - я бы тоже ответил, что все плохо, ни на что не хватает.


Рокетчикам все не так, что об ухудшении перспектив КРЖН. Я, что-ли, этот новостной фон создаю? :D Не нравится КМИС - вот тебе еще Европейская бизнес-ассоциация о зраде пишет.

Индекс инвестиционной привлекательности вернулся к уровням конца 2014-го - начала 2015-го (дед Яша не при чем - это 1-е полугодие):

Зображення

https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2 ... 0_UKR1.pdf


Яка зрада? Краще ніж в 2013 році за ВФЯ на якого молиться пів форуму:-(
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:25

  Первый написав:Яка зрада? Краще ніж в 2013 році за ВФЯ на якого молиться пів форуму:-(


Читай внимательно - по данным Европейской бизнес-ассоциации. Все, что до святого майдана, можно не смотреть - другая шкала. В 1-м кв. 2014-го на улицах Киева лилась кровь, а Крым захватывала РФ, но инвестиционная привлекательность была выше, чем во время Евро2012? Really? :roll:
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 02 лип, 2020 19:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:25

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Бльооооо.... нашли кого спрашивать. Спросили бы меня - я бы тоже ответил, что все плохо, ни на что не хватает.


Рокетчикам все не так, что об ухудшении перспектив КРЖН. Я, что-ли, этот новостной фон создаю? :D Не нравится КМИС - вот тебе еще Европейская бизнес-ассоциация о зраде пишет.

Индекс инвестиционной привлекательности вернулся к уровням конца 2014-го - начала 2015-го (дед Яша не при чем - это 1-е полугодие):

Зображення

https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2 ... 0_UKR1.pdf

бро, если статистику еще можно терпеть, то индексы... это же руками подводится как и никчемные рейтинги от западных агенств.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:27

      jj1981ua написав:бро, если статистику еще можно терпеть, то индексы... это же руками подводится как и никчемные рейтинги от западных агенств.


    Естественно - это индекс интереса европейской бюрократии к украинского рынку, и только. Тем не менее, и этого достаточно для последствий в виде оттока спекулятивного капитала
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:30

      zРадио написав:
      airmax78 написав:Бльооооо.... нашли кого спрашивать. Спросили бы меня - я бы тоже ответил, что все плохо, ни на что не хватает.


    Рокетчикам все не так, что об ухудшении перспектив КРЖН. Я, что-ли, этот новостной фон создаю? :D Не нравится КМИС - вот тебе еще Европейская бизнес-ассоциация о зраде пишет.

    Индекс инвестиционной привлекательности вернулся к уровням конца 2014-го - начала 2015-го (дед Яша не при чем - это 1-е полугодие):

    Ну ты рад, все по плану? Шоколадного барыгу сбросили? Все путем?
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:48

      zРадио написав:
      Первый написав:Яка зрада? Краще ніж в 2013 році за ВФЯ на якого молиться пів форуму:-(


    Читай внимательно - по данным Европейской бизнес-ассоциации. Все, что до святого майдана, можно не смотреть - другая шкала. В 1-м кв. 2014-го на улицах Киева лилась кровь, а Крым захватывала РФ, но инвестиционная привлекательность была выше, чем во время Евро2012? Really? :roll:

    Читаю уважно, тому і пишу. Слово зрада це оцінка від зРадіо. Асоціацією застосовано інше поняття:-)
    Якщо показник сміття, то навіщо ти його тягнеш сюди і пишеш що диви який висновок?
    зРадіо, ну чесно накинув на вінтілятор, потім ще до кидаєш, а потім Рілі?
    Я заплутався. Показник правильний чи ні? Чи правильний в 2012, але не правильний 2014-2015. Чи навпаки - не правильний в 2012, а в2014-2015 правильний. Скажи як правильно його читати і чи читати взагалі? Або зразу пиши, ви тут читайте, а тут не тре...
    Цирк та й годі.
    Всім процвітання!
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