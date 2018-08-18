Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:рендной недвиги заглушает страх перед старостью - уж на аренду жить попроще, чем на пенсию. К тому же, к моменту моего выхода на пенсию этот институт как таковой скорее всего перестанет существоват
Natt, спасибо. Все эти боли мне знакомы, НО почему именно сейчас - это ключевой вопрос?
Ну прям конкретно сейчас я бы не покупала, по крайней мере, крепко бы подумала, лезть ли в стройку. Мне хватило того, что начиная с марта пришлось понервничать не один раз. И вообще такое чувство, что стоишь на зеленой мине и думаешь - рванет ли, и если да, то когда и как сильно заденет.
Ещё вопрос к Вам: а что сейчас успокаивает? Как я понимаю, в марте встали стройки и Вы заволновались за свои инвестиции? Дом уже сдали и Вы успокоились? Если дом не сдан, то март может оказаться лишь рекламным роликом. Не думали на эту тему?
airmax78 написав:Ну ты рад, все по плану? Шоколадного барыгу сбросили? Все путем?
Главное вовремя купить,желательно на пике цен,а потом скинуть,естественно на дне,всё остальное вторично
п.с. пора по одесскому индексу писать диссертацию,попадает в яблочко очень точно,показывает развороты тренда чётко,реально крутой уровень,я рад что имею возможность лицезреть этот уровень действий и аналитики,заслуженное респектищеее!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zРадио написав: Рокетчикам все не так, что об ухудшении перспектив КРЖН. Я, что-ли, этот новостной фон создаю? Не нравится КМИС - вот тебе еще Европейская бизнес-ассоциация о зраде пишет.
Индекс инвестиционной привлекательности вернулся к уровням конца 2014-го - начала 2015-го (дед Яша не при чем - это 1-е полугодие):
Ну ты рад, все по плану? Шоколадного барыгу сбросили? Все путем?
Зрадіо перестав топити за Зе- та зепільну команду. А раніше - так старався!
сегодня дубинский сказал что Смолий это внешнее управление вот еще и Сытника нужно сбросить и тогда уж Украина станет независимой и соросята на выход и начнется процветание думаю зрадист, хио15 и 1981й получили от этого множественный оргазм
Зекоманда на марше...
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