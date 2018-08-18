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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4629463046314632

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:27

  Natt написав:
  Richi написав:
  Natt написав:рендной недвиги заглушает страх перед старостью - уж на аренду жить попроще, чем на пенсию. К тому же, к моменту моего выхода на пенсию этот институт как таковой скорее всего перестанет существоват

Natt, спасибо. Все эти боли мне знакомы, НО почему именно сейчас - это ключевой вопрос?

Ну прям конкретно сейчас я бы не покупала, по крайней мере, крепко бы подумала, лезть ли в стройку. Мне хватило того, что начиная с марта пришлось понервничать не один раз. И вообще такое чувство, что стоишь на зеленой мине и думаешь - рванет ли, и если да, то когда и как сильно заденет.

Ещё вопрос к Вам: а что сейчас успокаивает? Как я понимаю, в марте встали стройки и Вы заволновались за свои инвестиции? Дом уже сдали и Вы успокоились?
Если дом не сдан, то март может оказаться лишь рекламным роликом. Не думали на эту тему?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:42

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Бльооооо.... нашли кого спрашивать. Спросили бы меня - я бы тоже ответил, что все плохо, ни на что не хватает.


Рокетчикам все не так, что об ухудшении перспектив КРЖН. Я, что-ли, этот новостной фон создаю? :D Не нравится КМИС - вот тебе еще Европейская бизнес-ассоциация о зраде пишет.

Индекс инвестиционной привлекательности вернулся к уровням конца 2014-го - начала 2015-го (дед Яша не при чем - это 1-е полугодие):

Ну ты рад, все по плану? Шоколадного барыгу сбросили? Все путем?

Зрадіо перестав топити за Зе- та зепільну команду. А раніше - так старався!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:42

Карикатура на zРадио

Карикатура на zРадио. Много цифр, мало смысла.

За сколько времени средняя семья в Киеве накопит на свою квартиру?
Берем среднюю зарплату по Киеву за март 17990
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
отнимаем два прожиточных минимума в 2027 грн в марте
https://censor.net.ua/news/3205242/proj ... o_vyrastut
итого они смогут откладывать 31526 грн
Берем курс на 1 марта 24,5
https://charts.finance.ua/ru/currency/order/-/1/usd
и получаем, что средняя семяь может откладывать по 1286 долларов в месяц.
Метр в марте в среднем стоил 1250.
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
Таким образом средняя семья может купить однушку в 31 метр за 30 месяцев или за 2 с половиной года.
А кто не согласен, может пойти по ссылкам и проверить все цифры, если хватает мозгов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:53

  airmax78 написав:Ну ты рад, все по плану? Шоколадного барыгу сбросили? Все путем?

Главное вовремя купить,желательно на пике цен,а потом скинуть,естественно на дне,всё остальное вторично :!:

п.с. пора по одесскому индексу писать диссертацию,попадает в яблочко очень точно,показывает развороты тренда чётко,реально крутой уровень,я рад что имею возможность лицезреть этот уровень действий и аналитики,заслуженное респектищеее!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:09

  Vlad442 написав:Карикатура на zРадио. Много цифр, мало смысла.

За сколько времени средняя семья в Киеве накопит на свою квартиру?
Берем среднюю зарплату по Киеву за март 17990
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
отнимаем два прожиточных минимума в 2027 грн в марте
https://censor.net.ua/news/3205242/proj ... o_vyrastut
итого они смогут откладывать 31526 грн
Берем курс на 1 марта 24,5
https://charts.finance.ua/ru/currency/order/-/1/usd
и получаем, что средняя семяь может откладывать по 1286 долларов в месяц.
Метр в марте в среднем стоил 1250.
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
Таким образом средняя семья может купить однушку в 31 метр за 30 месяцев или за 2 с половиной года.
А кто не согласен, может пойти по ссылкам и проверить все цифры, если хватает мозгов.


Это была карикатура на застрявшего в прошлом растишку - средняя зарплата в Киеве уже не 17990, а 15191. Очнитесь, рокетчики, у вас топливо заканчивается.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/78.pdf

PS: дальше первой глупости читать не стал, простите )
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:20

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Рокетчикам все не так, что об ухудшении перспектив КРЖН. Я, что-ли, этот новостной фон создаю? :D Не нравится КМИС - вот тебе еще Европейская бизнес-ассоциация о зраде пишет.

Индекс инвестиционной привлекательности вернулся к уровням конца 2014-го - начала 2015-го (дед Яша не при чем - это 1-е полугодие):

Ну ты рад, все по плану? Шоколадного барыгу сбросили? Все путем?

Зрадіо перестав топити за Зе- та зепільну команду. А раніше - так старався!

сегодня дубинский сказал что Смолий это внешнее управление вот еще и Сытника нужно сбросить и тогда уж Украина станет независимой и соросята на выход и начнется процветание
думаю зрадист, хио15 и 1981й получили от этого множественный оргазм :twisted:

Зекоманда на марше...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:24

Хватит уже политического флуда. Пруф того, что я за Зе не топил, а предостерегал, я давал выше - ищите и не тролльте
zРадио
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