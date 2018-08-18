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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4631463246334634>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:41

  hume написав:
  zРадио написав:Хватит уже политического флуда. Пруф того, что я за Зе не топил, а предостерегал, я давал выше - ищите и не тролльте

У нас тут ветка как-то странно и неожиданно превратилась из КРЖН в ветку об экономике и политике. Короче обо всём кроме КРЖН

+1
но модераторам походу нравится...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:42

  vano80 написав:Это математика для де***?


И заметьте, он это посмешище манипулятивно приписывает мне, а не себе
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:47

  Прохожий написав:
  hume написав:
  zРадио написав:Хватит уже политического флуда. Пруф того, что я за Зе не топил, а предостерегал, я давал выше - ищите и не тролльте

У нас тут ветка как-то странно и неожиданно превратилась из КРЖН в ветку об экономике и политике. Короче обо всём кроме КРЖН

+1
но модераторам походу нравится...


Экономика здесь уместна - ветка называется "Когда начнется обвал цен на КРЖН", а динамика цен на бетон находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д.

А вот политические симпатии форумчан - точно мимо.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:48

  zРадио написав:
  vano80 написав:Это математика для де***?


И заметьте, он это посмешище манипулятивно приписывает мне, а не себе

согласен, ваше манипуляционное посмешище в контексте ветки вне конкуренции)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:54

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:У нас тут ветка как-то странно и неожиданно превратилась из КРЖН в ветку об экономике и политике. Короче обо всём кроме КРЖН

+1
но модераторам походу нравится...


Экономика здесь уместна - ветка называется "Когда начнется обвал цен на КРЖН", а динамика цен на бетон находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д.

А вот политические симпатии форумчан - точно мимо.

ОМГ
"занятость, инфляция, средняя зарплата " никогда прямо не влияла на цены КРЖН
где конкретные цены от вас на конкретные объекты в динамике?
где реальное падение в динамике с примерами?
только пук-пук-пук в лужу много раз в день
лучше дайте динамику продаж прокладок с начала карантина, наложим на график бомбера и получим абсолютно точный результат :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:08

  Richi написав:
  Natt написав:
  Richi написав:Natt, спасибо. Все эти боли мне знакомы, НО почему именно сейчас - это ключевой вопрос?

Ну прям конкретно сейчас я бы не покупала, по крайней мере, крепко бы подумала, лезть ли в стройку. Мне хватило того, что начиная с марта пришлось понервничать не один раз. И вообще такое чувство, что стоишь на зеленой мине и думаешь - рванет ли, и если да, то когда и как сильно заденет.

Ещё вопрос к Вам: а что сейчас успокаивает? Как я понимаю, в марте встали стройки и Вы заволновались за свои инвестиции? Дом уже сдали и Вы успокоились?
Если дом не сдан, то март может оказаться лишь рекламным роликом. Не думали на эту тему?

По одной инвестиции право собственности уже скоро на руках, по этому поводу не волновалась, а по второй - я как раз в феврале этого года встряла, стройка была на уровне 3-4 этажа (сейчас уже 8-11 по разным секциям). И тут события марта и все остальное, так что понервничать таки пришлось, особенно с учетом общих настроений и ситуации в стране. Меня успокаивает то, что я старт продаж по этому объекту более полугода ждала, так что даже в нынешней ситуации руки бы чесались (и лупила бы себя по этим шаловливым ручонкам, и ногти бы грызла, и локти кусала, в итоге бы таки не влезла и потом скорее всего жалела об этом).
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:27

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Экономика здесь уместна - ветка называется "Когда начнется обвал цен на КРЖН", а динамика цен на бетон находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д.

А вот политические симпатии форумчан - точно мимо.

ОМГ
"занятость, инфляция, средняя зарплата " никогда прямо не влияла на цены КРЖН
где конкретные цены от вас на конкретные объекты в динамике?
где реальное падение в динамике с примерами?
только пук-пук-пук в лужу много раз в день
лучше дайте динамику продаж прокладок с начала карантина, наложим на график бомбера и получим абсолютно точный результат :mrgreen:


Прохожий, вы читать умеете ?

Прямо не влияет, но находится в тесной корреляции. Человек вполне ясно и точно выразился, я с его ходом мыслей согласен. Разве что я дополнил бы, что "находится в тесной корреляции и с лагом в 1-2 квартала".

Сведите все вышеприведённые параметры в один график - и сможем наложить на график бомбера.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:29

кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:31

  baraka написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Экономика здесь уместна - ветка называется "Когда начнется обвал цен на КРЖН", а динамика цен на бетон находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д.

А вот политические симпатии форумчан - точно мимо.

ОМГ
"занятость, инфляция, средняя зарплата " никогда прямо не влияла на цены КРЖН
где конкретные цены от вас на конкретные объекты в динамике?
где реальное падение в динамике с примерами?
только пук-пук-пук в лужу много раз в день
лучше дайте динамику продаж прокладок с начала карантина, наложим на график бомбера и получим абсолютно точный результат :mrgreen:


Прохожий, вы читать умеете ?

Прямо не влияет, но находится в тесной корреляции. Человек вполне ясно и точно выразился, я с его ходом мыслей согласен. Разве что я дополнил бы, что "находится в тесной корреляции и с лагом в 1-2 квартала".

Сведите все вышеприведённые параметры в один график - и сможем наложить на график бомбера.

почти готово, только жду данные по динамике продажи прокладок :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:32

  Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)

Я благодаря "поросятам" которые ванговали на обвал гривны сижу на 100% в долларе. Так что мне ок)
Унуноктий
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