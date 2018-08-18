Додано: Чет 02 лип, 2020 22:29

кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?

на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...

с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...

"буитдешеветь"...)

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