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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лип, 2020 21:41
hume написав: zРадио написав:
Хватит уже политического флуда. Пруф того, что я за Зе не топил, а предостерегал, я давал выше - ищите и не тролльте
У нас тут ветка как-то странно и неожиданно превратилась из КРЖН в ветку об экономике и политике. Короче обо всём кроме КРЖН
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но модераторам походу нравится...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:42
vano80 написав:
Это математика для де***?
И заметьте, он это посмешище манипулятивно приписывает мне, а не себе
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:47
Прохожий написав: hume написав: zРадио написав:
Хватит уже политического флуда. Пруф того, что я за Зе не топил, а предостерегал, я давал выше - ищите и не тролльте
У нас тут ветка как-то странно и неожиданно превратилась из КРЖН в ветку об экономике и политике. Короче обо всём кроме КРЖН
+1
но модераторам походу нравится...
Экономика здесь уместна - ветка называется "Когда начнется обвал цен на КРЖН", а динамика цен на бетон находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д.
А вот политические симпатии форумчан - точно мимо.
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zРадио
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:48
zРадио написав: vano80 написав:
Это математика для де***?
И заметьте, он это посмешище манипулятивно приписывает мне, а не себе
согласен, ваше манипуляционное посмешище в контексте ветки вне конкуренции)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:54
zРадио написав: Прохожий написав: hume написав:
У нас тут ветка как-то странно и неожиданно превратилась из КРЖН в ветку об экономике и политике. Короче обо всём кроме КРЖН
+1
но модераторам походу нравится...
Экономика здесь уместна - ветка называется "Когда начнется обвал цен на КРЖН", а динамика цен на бетон находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д.
А вот политические симпатии форумчан - точно мимо.
ОМГ"занятость, инфляция, средняя зарплата "
никогда прямо не влияла на цены КРЖН
где конкретные цены от вас на конкретные объекты в динамике?
где реальное падение в динамике с примерами?
только пук-пук-пук в лужу много раз в день
лучше дайте динамику продаж прокладок с начала карантина, наложим на график бомбера и получим абсолютно точный результат
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:08
Richi написав: Natt написав: Richi написав:
Natt, спасибо. Все эти боли мне знакомы, НО почему именно сейчас - это ключевой вопрос?
Ну прям конкретно сейчас я бы не покупала, по крайней мере, крепко бы подумала, лезть ли в стройку. Мне хватило того, что начиная с марта пришлось понервничать не один раз. И вообще такое чувство, что стоишь на зеленой мине и думаешь - рванет ли, и если да, то когда и как сильно заденет.
Ещё вопрос к Вам: а что сейчас успокаивает? Как я понимаю, в марте встали стройки и Вы заволновались за свои инвестиции? Дом уже сдали и Вы успокоились?
Если дом не сдан, то март может оказаться лишь рекламным роликом. Не думали на эту тему?
По одной инвестиции право собственности уже скоро на руках, по этому поводу не волновалась, а по второй - я как раз в феврале этого года встряла, стройка была на уровне 3-4 этажа (сейчас уже 8-11 по разным секциям). И тут события марта и все остальное, так что понервничать таки пришлось, особенно с учетом общих настроений и ситуации в стране. Меня успокаивает то, что я старт продаж по этому объекту более полугода ждала, так что даже в нынешней ситуации руки бы чесались (и лупила бы себя по этим шаловливым ручонкам, и ногти бы грызла, и локти кусала, в итоге бы таки не влезла и потом скорее всего жалела об этом).
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Natt
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:27
Прохожий написав: zРадио написав:
Экономика здесь уместна - ветка называется "Когда начнется обвал цен на КРЖН", а динамика цен на бетон находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д.
А вот политические симпатии форумчан - точно мимо.
ОМГ"занятость, инфляция, средняя зарплата "
никогда прямо не влияла на цены КРЖН
где конкретные цены от вас на конкретные объекты в динамике?
где реальное падение в динамике с примерами?
только пук-пук-пук в лужу много раз в день
лучше дайте динамику продаж прокладок с начала карантина, наложим на график бомбера и получим абсолютно точный результат
Прохожий, вы читать умеете ?
Прямо не влияет, но находится в тесной корреляции. Человек вполне ясно и точно выразился, я с его ходом мыслей согласен. Разве что я дополнил бы, что "находится в тесной корреляции и с лагом в 1-2 квартала".
Сведите все вышеприведённые параметры в один график - и сможем наложить на график бомбера.
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baraka
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:29
кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:31
baraka написав: Прохожий написав: zРадио написав:
Экономика здесь уместна - ветка называется "Когда начнется обвал цен на КРЖН", а динамика цен на бетон находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д.
А вот политические симпатии форумчан - точно мимо.
ОМГ"занятость, инфляция, средняя зарплата "
никогда прямо не влияла на цены КРЖН
где конкретные цены от вас на конкретные объекты в динамике?
где реальное падение в динамике с примерами?
только пук-пук-пук в лужу много раз в день
лучше дайте динамику продаж прокладок с начала карантина, наложим на график бомбера и получим абсолютно точный результат
Прохожий, вы читать умеете ?
Прямо не влияет, но находится в тесной корреляции. Человек вполне ясно и точно выразился, я с его ходом мыслей согласен. Разве что я дополнил бы, что "находится в тесной корреляции и с лагом в 1-2 квартала".Сведите все вышеприведённые параметры в один график - и сможем наложить на график бомбера
.
почти готово, только жду данные по динамике продажи прокладок
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:32
Прохожий написав:
кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Я благодаря "поросятам" которые ванговали на обвал гривны сижу на 100% в долларе. Так что мне ок)
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Унуноктий
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