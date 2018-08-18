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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:37
Унуноктий написав: Прохожий написав:
кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Я благодаря "поросятам" которые ванговали на обвал гривны сижу на 100% в долларе. Так что мне ок)
оранжевыйхит ты лучший!
кстати нашел нормальный объект для инвестиций?
еслишо можешь в личку маякнуть)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:48
zРадио написав:
Хватит уже политического флуда. Пруф того, что я за Зе не топил, а предостерегал, я давал выше - ищите и не тролльте
Полезный идиот Бигус - тоже не топил за Зе.
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airmax78
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:50
somilitark написав: airmax78 написав:
Ну ты рад, все по плану? Шоколадного барыгу сбросили? Все путем?
Главное вовремя купить,желательно на пике цен,а потом скинуть,естественно на дне,всё остальное вторично
п.с. пора по одесскому индексу писать диссертацию,попадает в яблочко очень точно,показывает развороты тренда чётко,реально крутой уровень,я рад что имею возможность лицезреть этот уровень действий и аналитики,заслуженное респектищеее!!
Учитесь! Пока у меня еще деньги есть.
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airmax78
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:50
Прохожий написав: Унуноктий написав: Прохожий написав:
кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Я благодаря "поросятам" которые ванговали на обвал гривны сижу на 100% в долларе. Так что мне ок)
оранжевыйхит ты лучший!
кстати нашел нормальный объект для инвестиций?
еслишо можешь в личку маякнуть)
К сожалению, при нынешнем курсе нормальной цены тупо нет. При курсе 30 будет веселее.
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Унуноктий
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:57
Эксим еще 11.35 дает.
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hxbbgaf
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