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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4631463246334634

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:37

  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)

Я благодаря "поросятам" которые ванговали на обвал гривны сижу на 100% в долларе. Так что мне ок)

оранжевыйхит ты лучший!
кстати нашел нормальный объект для инвестиций?
еслишо можешь в личку маякнуть)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:48

  zРадио написав:Хватит уже политического флуда. Пруф того, что я за Зе не топил, а предостерегал, я давал выше - ищите и не тролльте

Полезный идиот Бигус - тоже не топил за Зе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:50

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Ну ты рад, все по плану? Шоколадного барыгу сбросили? Все путем?

Главное вовремя купить,желательно на пике цен,а потом скинуть,естественно на дне,всё остальное вторично :!:

п.с. пора по одесскому индексу писать диссертацию,попадает в яблочко очень точно,показывает развороты тренда чётко,реально крутой уровень,я рад что имею возможность лицезреть этот уровень действий и аналитики,заслуженное респектищеее!!

Учитесь! Пока у меня еще деньги есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:50

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)

Я благодаря "поросятам" которые ванговали на обвал гривны сижу на 100% в долларе. Так что мне ок)

оранжевыйхит ты лучший!
кстати нашел нормальный объект для инвестиций?
еслишо можешь в личку маякнуть)

К сожалению, при нынешнем курсе нормальной цены тупо нет. При курсе 30 будет веселее.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:57

Эксим еще 11.35 дает.
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  #<1 ... 4631463246334634
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