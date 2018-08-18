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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:08
Востаннє редагувалось Natt
в Чет 02 лип, 2020 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Natt
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:27
Прохожий написав: zРадио написав:
Экономика здесь уместна - ветка называется "Когда начнется обвал цен на КРЖН", а динамика цен на бетон находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д.
А вот политические симпатии форумчан - точно мимо.
ОМГ"занятость, инфляция, средняя зарплата "
никогда прямо не влияла на цены КРЖН
где конкретные цены от вас на конкретные объекты в динамике?
где реальное падение в динамике с примерами?
только пук-пук-пук в лужу много раз в день
лучше дайте динамику продаж прокладок с начала карантина, наложим на график бомбера и получим абсолютно точный результат
Прохожий, вы читать умеете ?
Прямо не влияет, но находится в тесной корреляции. Человек вполне ясно и точно выразился, я с его ходом мыслей согласен. Разве что я дополнил бы, что "находится в тесной корреляции и с лагом в 1-2 квартала".
Сведите все вышеприведённые параметры в один график - и сможем наложить на график бомбера.
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baraka
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:29
кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:31
baraka написав: Прохожий написав: zРадио написав:
Экономика здесь уместна - ветка называется "Когда начнется обвал цен на КРЖН", а динамика цен на бетон находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д.
А вот политические симпатии форумчан - точно мимо.
ОМГ"занятость, инфляция, средняя зарплата "
никогда прямо не влияла на цены КРЖН
где конкретные цены от вас на конкретные объекты в динамике?
где реальное падение в динамике с примерами?
только пук-пук-пук в лужу много раз в день
лучше дайте динамику продаж прокладок с начала карантина, наложим на график бомбера и получим абсолютно точный результат
Прохожий, вы читать умеете ?
Прямо не влияет, но находится в тесной корреляции. Человек вполне ясно и точно выразился, я с его ходом мыслей согласен. Разве что я дополнил бы, что "находится в тесной корреляции и с лагом в 1-2 квартала".Сведите все вышеприведённые параметры в один график - и сможем наложить на график бомбера
.
почти готово, только жду данные по динамике продажи прокладок
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:32
Прохожий написав:
кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Я благодаря "поросятам" которые ванговали на обвал гривны сижу на 100% в долларе. Так что мне ок)
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Унуноктий
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:37
Унуноктий написав: Прохожий написав:
кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Я благодаря "поросятам" которые ванговали на обвал гривны сижу на 100% в долларе. Так что мне ок)
оранжевыйхит ты лучший!
кстати нашел нормальный объект для инвестиций?
еслишо можешь в личку маякнуть)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:50
somilitark написав: airmax78 написав:
Ну ты рад, все по плану? Шоколадного барыгу сбросили? Все путем?
Главное вовремя купить,желательно на пике цен,а потом скинуть,естественно на дне,всё остальное вторично
п.с. пора по одесскому индексу писать диссертацию,попадает в яблочко очень точно,показывает развороты тренда чётко,реально крутой уровень,я рад что имею возможность лицезреть этот уровень действий и аналитики,заслуженное респектищеее!!
Учитесь! Пока у меня еще деньги есть.
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airmax78
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:50
Прохожий написав: Унуноктий написав: Прохожий написав:
кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Я благодаря "поросятам" которые ванговали на обвал гривны сижу на 100% в долларе. Так что мне ок)
оранжевыйхит ты лучший!
кстати нашел нормальный объект для инвестиций?
еслишо можешь в личку маякнуть)
К сожалению, при нынешнем курсе нормальной цены тупо нет. При курсе 30 будет веселее.
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Унуноктий
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:57
Эксим еще 11.35 дает.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 23:36
airmax78 написав:
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Учитесь! Пока у меня еще деньги есть.
Начинать ремонт когда цены на работы находятся на пике?
Или ломать стены за трёшку?
ПС
Специально поднял записи по последним работам.
Эир, на трёшку я поломал, вынес, поставил стены с двумя проёмами. Развел электрику, работа + материал, развёл сантехнику (причем брал рехау) + работа, и проложили магистрали на два кондиционера суммарной длиной 17 метров. Всё это вышло на три куе. Правла это однуха 52 квадрата
Думаю вы в сотку не войдёте
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