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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4631463246334634>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:08

:arrow:
Востаннє редагувалось Natt в Чет 02 лип, 2020 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:27

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Экономика здесь уместна - ветка называется "Когда начнется обвал цен на КРЖН", а динамика цен на бетон находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д.

А вот политические симпатии форумчан - точно мимо.

ОМГ
"занятость, инфляция, средняя зарплата " никогда прямо не влияла на цены КРЖН
где конкретные цены от вас на конкретные объекты в динамике?
где реальное падение в динамике с примерами?
только пук-пук-пук в лужу много раз в день
лучше дайте динамику продаж прокладок с начала карантина, наложим на график бомбера и получим абсолютно точный результат :mrgreen:


Прохожий, вы читать умеете ?

Прямо не влияет, но находится в тесной корреляции. Человек вполне ясно и точно выразился, я с его ходом мыслей согласен. Разве что я дополнил бы, что "находится в тесной корреляции и с лагом в 1-2 квартала".

Сведите все вышеприведённые параметры в один график - и сможем наложить на график бомбера.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:29

кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:31

  baraka написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Экономика здесь уместна - ветка называется "Когда начнется обвал цен на КРЖН", а динамика цен на бетон находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д.

А вот политические симпатии форумчан - точно мимо.

ОМГ
"занятость, инфляция, средняя зарплата " никогда прямо не влияла на цены КРЖН
где конкретные цены от вас на конкретные объекты в динамике?
где реальное падение в динамике с примерами?
только пук-пук-пук в лужу много раз в день
лучше дайте динамику продаж прокладок с начала карантина, наложим на график бомбера и получим абсолютно точный результат :mrgreen:


Прохожий, вы читать умеете ?

Прямо не влияет, но находится в тесной корреляции. Человек вполне ясно и точно выразился, я с его ходом мыслей согласен. Разве что я дополнил бы, что "находится в тесной корреляции и с лагом в 1-2 квартала".

Сведите все вышеприведённые параметры в один график - и сможем наложить на график бомбера.

почти готово, только жду данные по динамике продажи прокладок :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:32

  Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)

Я благодаря "поросятам" которые ванговали на обвал гривны сижу на 100% в долларе. Так что мне ок)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:37

  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)

Я благодаря "поросятам" которые ванговали на обвал гривны сижу на 100% в долларе. Так что мне ок)

оранжевыйхит ты лучший!
кстати нашел нормальный объект для инвестиций?
еслишо можешь в личку маякнуть)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:50

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Ну ты рад, все по плану? Шоколадного барыгу сбросили? Все путем?

Главное вовремя купить,желательно на пике цен,а потом скинуть,естественно на дне,всё остальное вторично :!:

п.с. пора по одесскому индексу писать диссертацию,попадает в яблочко очень точно,показывает развороты тренда чётко,реально крутой уровень,я рад что имею возможность лицезреть этот уровень действий и аналитики,заслуженное респектищеее!!

Учитесь! Пока у меня еще деньги есть.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:50

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)

Я благодаря "поросятам" которые ванговали на обвал гривны сижу на 100% в долларе. Так что мне ок)

оранжевыйхит ты лучший!
кстати нашел нормальный объект для инвестиций?
еслишо можешь в личку маякнуть)

К сожалению, при нынешнем курсе нормальной цены тупо нет. При курсе 30 будет веселее.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:57

Эксим еще 11.35 дает.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:36

  airmax78 написав:[
Учитесь! Пока у меня еще деньги есть.

Начинать ремонт когда цены на работы находятся на пике? :mrgreen:
Или ломать стены за трёшку? :D
ПС
Специально поднял записи по последним работам.
Эир, на трёшку я поломал, вынес, поставил стены с двумя проёмами. Развел электрику, работа + материал, развёл сантехнику (причем брал рехау) + работа, и проложили магистрали на два кондиционера суммарной длиной 17 метров. Всё это вышло на три куе. Правла это однуха 52 квадрата

Думаю вы в сотку не войдёте :D
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