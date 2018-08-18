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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4631463246334634

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Сегодня закончился депо под 19%
Остались запасы только по 15-15,5%
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:57

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Учитесь! Пока у меня еще деньги есть.

Начинать ремонт когда цены на работы находятся на пике? :mrgreen:
Или ломать стены за трёшку? :D
ПС
Специально поднял записи по последним работам.
Эир, на трёшку я поломал, вынес, поставил стены с двумя проёмами. Развел электрику, работа + материал, развёл сантехнику (причем брал рехау) + работа, и проложили магистрали на два кондиционера суммарной длиной 17 метров. Всё это вышло на три куе. Правла это однуха 52 квадрата

Думаю вы в сотку не войдёте :D

Все будет хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По курсу думаю нужно срочно повышать до 29 грн за доллар, тогда не будет осеннего скачка. Да и на первичку народ пойдёт квартиры покупать.
Унуноктий
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