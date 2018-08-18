Сегодня закончился депо под 19%Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Остались запасы только по 15-15,5%
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Додано: Чет 02 лип, 2020 23:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня закончился депо под 19%
Остались запасы только по 15-15,5%
Додано: Чет 02 лип, 2020 23:57
Все будет хорошо.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 00:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По курсу думаю нужно срочно повышать до 29 грн за доллар, тогда не будет осеннего скачка. Да и на первичку народ пойдёт квартиры покупать.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:26
"Первинка" вже нікого не цікавить.
Весь Київ заставлений недобудами, як бездомна собака чиряками.
Коли "Тітанік" тоне, то народ не думає, яку каюту обирати, а шукає шлюпки чи інші плавзасоби.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:31
Влад442 живе в Києві Реуса-Фейслеса?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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