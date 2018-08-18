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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4632463346344635>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Сегодня закончился депо под 19%
Остались запасы только по 15-15,5%
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:57

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Учитесь! Пока у меня еще деньги есть.

Начинать ремонт когда цены на работы находятся на пике? :mrgreen:
Или ломать стены за трёшку? :D
ПС
Специально поднял записи по последним работам.
Эир, на трёшку я поломал, вынес, поставил стены с двумя проёмами. Развел электрику, работа + материал, развёл сантехнику (причем брал рехау) + работа, и проложили магистрали на два кондиционера суммарной длиной 17 метров. Всё это вышло на три куе. Правла это однуха 52 квадрата

Думаю вы в сотку не войдёте :D

Все будет хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По курсу думаю нужно срочно повышать до 29 грн за доллар, тогда не будет осеннего скачка. Да и на первичку народ пойдёт квартиры покупать.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:26

  Унуноктий написав:По курсу думаю нужно срочно повышать до 29 грн за доллар, тогда не будет осеннего скачка. Да и на первичку народ пойдёт квартиры покупать.

"Первинка" вже нікого не цікавить.
Весь Київ заставлений недобудами, як бездомна собака чиряками.

Коли "Тітанік" тоне, то народ не думає, яку каюту обирати, а шукає шлюпки чи інші плавзасоби.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:31

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Карикатура на zРадио. Много цифр, мало смысла.

За сколько времени средняя семья в Киеве накопит на свою квартиру?
Берем среднюю зарплату по Киеву за март 17990
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
отнимаем два прожиточных минимума в 2027 грн в марте
https://censor.net.ua/news/3205242/proj ... o_vyrastut
итого они смогут откладывать 31526 грн
Берем курс на 1 марта 24,5
https://charts.finance.ua/ru/currency/order/-/1/usd
и получаем, что средняя семяь может откладывать по 1286 долларов в месяц.
Метр в марте в среднем стоил 1250.
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
Таким образом средняя семья может купить однушку в 31 метр за 30 месяцев или за 2 с половиной года.
А кто не согласен, может пойти по ссылкам и проверить все цифры, если хватает мозгов.


Это была карикатура на застрявшего в прошлом растишку - средняя зарплата в Киеве уже не 17990, а 15191. Очнитесь, рокетчики, у вас топливо заканчивается.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/78.pdf

PS: дальше первой глупости читать не стал, простите )


Влад442 живе в Києві Реуса-Фейслеса?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Влад442 живе в Києві Реуса-Фейслеса?
если бы все могли насобирать на квартиру в Киеве лендорд бы не получал дохода от лендордизма. Чем людям хуже, тем дальше они от своей квартиры.
  Natt написав:Наличие арендной недвиги заглушает страх перед старостью - уж на аренду жить попроще, чем на пенсию. К тому же, к моменту моего выхода на пенсию этот институт как таковой скорее всего перестанет существовать
аренда в условиях нищеты будет востребована всегда, но приносить она будет копейки. В условиях всеобщего богатства не каждому нужна квартира. Если вы можете арендовать за 10-20% от размера зарплаты, то отсутствие квартиры (как сдедствие остутсвие ипотеки и замороженных средств) дает вам неограниченные маневры по выбору локации и более высокое качество жизни в целом.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лип, 2020 08:35, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:27

За крок до перевороту думок ©

  Faceless написав:
Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Сегодня закончился депо под 19%
Остались запасы только по 15-15,5%

Тюююююю, а якщо так :mrgreen: до зими :shock:
Зображення
===
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:29

Жодного растішки-оптимішки на форумі!
Очевидно, ростішеська рокета впала, і растішки-оптимішки розбіглись по норам?)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 03 лип, 2020 09:20, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:48

  Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/12.html
год реальная доходность в $
2019 18%
2018 6%
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:21

  Faceless написав:
Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Сегодня закончился депо под 19%
Остались запасы только по 15-15,5%

трохи маю старих як в долярчика, а от нові в грн від 11%,
якщо курс не вилетить за ПА30, то щось заробиться,
а якщо курс буде ПА30+, то тоді тільки нерухомість , тільки тиха гавань,
кому тре будуть ті нікомунепотрібні під 1% і найкрасивіша ? КРЖН бетон онлі, без варіантів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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