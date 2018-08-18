Сегодня закончился депо под 19%Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Остались запасы только по 15-15,5%
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лип, 2020 23:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня закончился депо под 19%
Остались запасы только по 15-15,5%
Додано: Чет 02 лип, 2020 23:57
Все будет хорошо.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 00:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По курсу думаю нужно срочно повышать до 29 грн за доллар, тогда не будет осеннего скачка. Да и на первичку народ пойдёт квартиры покупать.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:26
"Первинка" вже нікого не цікавить.
Весь Київ заставлений недобудами, як бездомна собака чиряками.
Коли "Тітанік" тоне, то народ не думає, яку каюту обирати, а шукає шлюпки чи інші плавзасоби.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:31
Влад442 живе в Києві Реуса-Фейслеса?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если бы все могли насобирать на квартиру в Киеве лендорд бы не получал дохода от лендордизма. Чем людям хуже, тем дальше они от своей квартиры.
аренда в условиях нищеты будет востребована всегда, но приносить она будет копейки. В условиях всеобщего богатства не каждому нужна квартира. Если вы можете арендовать за 10-20% от размера зарплаты, то отсутствие квартиры (как сдедствие остутсвие ипотеки и замороженных средств) дает вам неограниченные маневры по выбору локации и более высокое качество жизни в целом.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лип, 2020 08:35, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:27
За крок до перевороту думок ©
Тюююююю, а якщо так до зими
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:29
Жодного растішки-оптимішки на форумі!
Очевидно, ростішеська рокета впала, і растішки-оптимішки розбіглись по норам?)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 03 лип, 2020 09:20, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:48
год реальная доходность в $
2019 18%
2018 6%
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:21
трохи маю старих як в долярчика, а от нові в грн від 11%,
якщо курс не вилетить за ПА30, то щось заробиться,
а якщо курс буде ПА30+, то тоді тільки нерухомість , тільки тиха гавань,
кому тре будуть ті нікомунепотрібні під 1% і найкрасивіша ? КРЖН бетон онлі, без варіантів.
https://fi202x.blogspot.com/
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