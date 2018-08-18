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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:33
Richi написав:
Имею зарубежную недвижимость с 2012.
c 12 ???
А какая мотивация была в 12 году? "Киев переоценен"?
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