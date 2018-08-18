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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4632463346344635>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 120
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Сегодня закончился депо под 19%
Остались запасы только по 15-15,5%
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:57

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Учитесь! Пока у меня еще деньги есть.

Начинать ремонт когда цены на работы находятся на пике? :mrgreen:
Или ломать стены за трёшку? :D
ПС
Специально поднял записи по последним работам.
Эир, на трёшку я поломал, вынес, поставил стены с двумя проёмами. Развел электрику, работа + материал, развёл сантехнику (причем брал рехау) + работа, и проложили магистрали на два кондиционера суммарной длиной 17 метров. Всё это вышло на три куе. Правла это однуха 52 квадрата

Думаю вы в сотку не войдёте :D

Все будет хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По курсу думаю нужно срочно повышать до 29 грн за доллар, тогда не будет осеннего скачка. Да и на первичку народ пойдёт квартиры покупать.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Влад442 живе в Києві Реуса-Фейслеса?
если бы все могли насобирать на квартиру в Киеве лендорд бы не получал дохода от лендордизма. Чем людям хуже, тем дальше они от своей квартиры.
  Natt написав:Наличие арендной недвиги заглушает страх перед старостью - уж на аренду жить попроще, чем на пенсию. К тому же, к моменту моего выхода на пенсию этот институт как таковой скорее всего перестанет существовать
аренда в условиях нищеты будет востребована всегда, но приносить она будет копейки. В условиях всеобщего богатства не каждому нужна квартира. Если вы можете арендовать за 10-20% от размера зарплаты, то отсутствие квартиры (как сдедствие остутсвие ипотеки и замороженных средств) дает вам неограниченные маневры по выбору локации и более высокое качество жизни в целом.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лип, 2020 08:35, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:48

  Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/12.html
год реальная доходность в $
2019 18%
2018 6%
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:21

  Faceless написав:
Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами?
на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне...
с декабря 19го падение ставок в ДВА раза...
"буитдешеветь"...)
Сегодня закончился депо под 19%
Остались запасы только по 15-15,5%

трохи маю старих як в долярчика, а от нові в грн від 11%,
якщо курс не вилетить за ПА30, то щось заробиться,
а якщо курс буде ПА30+, то тоді тільки нерухомість , тільки тиха гавань,
кому тре будуть ті нікомунепотрібні під 1% і найкрасивіша ? КРЖН бетон онлі, без варіантів.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:33

  Richi написав:Имею зарубежную недвижимость с 2012.


c 12 ??? :shock: А какая мотивация была в 12 году? "Киев переоценен"?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:если бы все могли насобирать на квартиру в Киеве лендорд бы не получал дохода от лендордизма. Чем людям хуже, тем дальше они от своей квартиры.

Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, цены так изменились бы, что все равно 19 млн остались бы без квартир. При этом лендлорду было бы очень хорошо. Он продал бы однушку на Трое и уехал бы навсегда жить на Мальдивы, а вот нью-понаеху было бы плохо. Никто не сдавал бы квартиры в аренду, и без денег на покупку и готовности платить кабальный кредит несколькими поколениями, они в Киев не могли бы никак попасть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:59

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:если бы все могли насобирать на квартиру в Киеве лендорд бы не получал дохода от лендордизма. Чем людям хуже, тем дальше они от своей квартиры.

Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, цены так изменились бы, что все равно 19 млн остались бы без квартир. При этом лендлорду было бы очень хорошо. Он продал бы однушку на Трое и уехал бы навсегда жить на Мальдивы, а вот нью-понаеху было бы плохо. Никто не сдавал бы квартиры в аренду, и без денег на покупку и готовности платить кабальный кредит несколькими поколениями, они в Киев не могли бы никак попасть.

Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, то застройщики застроили бы всё от Ирпеня до Борисполя. Заработать хотят не только лендлорды и количество квартир в Киеве не есть величина постоянная.

Мало строят потому что у покупателей мало денег, много арендуют потому что не хватает на свою квартиру, потому что у покупателя мало денег. Как не крути в выигрыше от массовой нищеты - лендлорд.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:если бы все могли насобирать на квартиру в Киеве лендорд бы не получал дохода от лендордизма. Чем людям хуже, тем дальше они от своей квартиры.

Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, цены так изменились бы, что все равно 19 млн остались бы без квартир. При этом лендлорду было бы очень хорошо. Он продал бы однушку на Трое и уехал бы навсегда жить на Мальдивы, а вот нью-понаеху было бы плохо. Никто не сдавал бы квартиры в аренду, и без денег на покупку и готовности платить кабальный кредит несколькими поколениями, они в Киев не могли бы никак попасть.

Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, то застройщики застроили бы всё от Ирпеня до Борисполя. Заработать хотят не только лендлорды и количество квартир в Киеве не есть величина постоянная.

Мало строят потому что у покупателей мало денег, много арендуют потому что не хватает на свою квартиру, потому что у покупателя мало денег. Как не крути в выигрыше от массовой нищеты - лендлорд.


Не пишите глупости. "Может насобирать" не означает, что может насобирать мгновенно, в любом случае даже те, кто собирают и во всем экономят, будут снимать несколько лет. А большинство не будет надрываться, и растягивают процесс. Потому возможность насобирать на свое совсем не означает, что арендовать будет некому
Faceless
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