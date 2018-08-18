Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:[ Учитесь! Пока у меня еще деньги есть.
Начинать ремонт когда цены на работы находятся на пике? Или ломать стены за трёшку? ПС Специально поднял записи по последним работам. Эир, на трёшку я поломал, вынес, поставил стены с двумя проёмами. Развел электрику, работа + материал, развёл сантехнику (причем брал рехау) + работа, и проложили магистрали на два кондиционера суммарной длиной 17 метров. Всё это вышло на три куе. Правла это однуха 52 квадрата
Frant написав:Влад442 живе в Києві Реуса-Фейслеса?
если бы все могли насобирать на квартиру в Киеве лендорд бы не получал дохода от лендордизма. Чем людям хуже, тем дальше они от своей квартиры.
Natt написав:Наличие арендной недвиги заглушает страх перед старостью - уж на аренду жить попроще, чем на пенсию. К тому же, к моменту моего выхода на пенсию этот институт как таковой скорее всего перестанет существовать
аренда в условиях нищеты будет востребована всегда, но приносить она будет копейки. В условиях всеобщего богатства не каждому нужна квартира. Если вы можете арендовать за 10-20% от размера зарплаты, то отсутствие квартиры (как сдедствие остутсвие ипотеки и замороженных средств) дает вам неограниченные маневры по выбору локации и более высокое качество жизни в целом.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лип, 2020 08:35, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Прохожий написав:кстати а где пропали бодрые деполюди со своими расчетами? на сегодня ПБ дает макс 9% в гривне... с декабря 19го падение ставок в ДВА раза... "буитдешеветь"...)
Сегодня закончился депо под 19% Остались запасы только по 15-15,5%
трохи маю старих як в долярчика, а от нові в грн від 11%, якщо курс не вилетить за ПА30, то щось заробиться, а якщо курс буде ПА30+, то тоді тільки нерухомість , тільки тиха гавань, кому тре будуть ті нікомунепотрібні під 1% і найкрасивіша ? КРЖН бетон онлі, без варіантів.
vitaliian написав:если бы все могли насобирать на квартиру в Киеве лендорд бы не получал дохода от лендордизма. Чем людям хуже, тем дальше они от своей квартиры.
Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, цены так изменились бы, что все равно 19 млн остались бы без квартир. При этом лендлорду было бы очень хорошо. Он продал бы однушку на Трое и уехал бы навсегда жить на Мальдивы, а вот нью-понаеху было бы плохо. Никто не сдавал бы квартиры в аренду, и без денег на покупку и готовности платить кабальный кредит несколькими поколениями, они в Киев не могли бы никак попасть.
vitaliian написав:если бы все могли насобирать на квартиру в Киеве лендорд бы не получал дохода от лендордизма. Чем людям хуже, тем дальше они от своей квартиры.
Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, цены так изменились бы, что все равно 19 млн остались бы без квартир. При этом лендлорду было бы очень хорошо. Он продал бы однушку на Трое и уехал бы навсегда жить на Мальдивы, а вот нью-понаеху было бы плохо. Никто не сдавал бы квартиры в аренду, и без денег на покупку и готовности платить кабальный кредит несколькими поколениями, они в Киев не могли бы никак попасть.
Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, то застройщики застроили бы всё от Ирпеня до Борисполя. Заработать хотят не только лендлорды и количество квартир в Киеве не есть величина постоянная.
Мало строят потому что у покупателей мало денег, много арендуют потому что не хватает на свою квартиру, потому что у покупателя мало денег. Как не крути в выигрыше от массовой нищеты - лендлорд.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian написав:если бы все могли насобирать на квартиру в Киеве лендорд бы не получал дохода от лендордизма. Чем людям хуже, тем дальше они от своей квартиры.
Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, цены так изменились бы, что все равно 19 млн остались бы без квартир. При этом лендлорду было бы очень хорошо. Он продал бы однушку на Трое и уехал бы навсегда жить на Мальдивы, а вот нью-понаеху было бы плохо. Никто не сдавал бы квартиры в аренду, и без денег на покупку и готовности платить кабальный кредит несколькими поколениями, они в Киев не могли бы никак попасть.
Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, то застройщики застроили бы всё от Ирпеня до Борисполя. Заработать хотят не только лендлорды и количество квартир в Киеве не есть величина постоянная.
Мало строят потому что у покупателей мало денег, много арендуют потому что не хватает на свою квартиру, потому что у покупателя мало денег. Как не крути в выигрыше от массовой нищеты - лендлорд.
Не пишите глупости. "Может насобирать" не означает, что может насобирать мгновенно, в любом случае даже те, кто собирают и во всем экономят, будут снимать несколько лет. А большинство не будет надрываться, и растягивают процесс. Потому возможность насобирать на свое совсем не означает, что арендовать будет некому