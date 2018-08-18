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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:28
vitaliian написав:
аренда в условиях нищеты будет востребована всегда, но приносить она будет копейки. В условиях всеобщего богатства не каждому нужна квартира. Если вы можете арендовать за 10-20% от размера зарплаты, то отсутствие квартиры (как сдедствие остутсвие ипотеки и замороженных средств) дает вам неограниченные маневры по выбору локации и более высокое качество жизни в целом.
И в каких странах мира можно арендовать за 10-20% от зарплаты жилье? И в каких странах мира обеспеченность собственным жильем выше, чем на постсоветском пространстве?
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:35
vitaliian написав:
Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, то застройщики застроили бы всё от Ирпеня до Борисполя. Заработать хотят не только лендлорды и количество квартир в Киеве не есть величина постоянная.
Мало строят потому что у покупателей мало денег
Ну так почему бы не застраивать так Мюнхен или Париж- много желающих с деньгами туда переехать, но далеко не все могут позволить там купить квартиру, так почему бы не понастраивать жилья и не отоварить их?
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:07
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