RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4632463346344635

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 120
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:28

  vitaliian написав:аренда в условиях нищеты будет востребована всегда, но приносить она будет копейки. В условиях всеобщего богатства не каждому нужна квартира. Если вы можете арендовать за 10-20% от размера зарплаты, то отсутствие квартиры (как сдедствие остутсвие ипотеки и замороженных средств) дает вам неограниченные маневры по выбору локации и более высокое качество жизни в целом.

И в каких странах мира можно арендовать за 10-20% от зарплаты жилье? И в каких странах мира обеспеченность собственным жильем выше, чем на постсоветском пространстве?
Елена8
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:35

  vitaliian написав:Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, то застройщики застроили бы всё от Ирпеня до Борисполя. Заработать хотят не только лендлорды и количество квартир в Киеве не есть величина постоянная.

Мало строят потому что у покупателей мало денег

Ну так почему бы не застраивать так Мюнхен или Париж- много желающих с деньгами туда переехать, но далеко не все могут позволить там купить квартиру, так почему бы не понастраивать жилья и не отоварить их?
Елена8
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:07

Зображення
Xenon
 
Повідомлень: 3608
З нами з: 25.02.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:28

  Xenon написав:Зображення

А що, будуть штрафувати, якщо розмітити оголошення на олх і взяти орендарів?

Самі рили стукануть про таке?

Чи підставну "качку" пришлють підписувати договір оренди, а вона витягне ксіву і зразу оформить протокол на штраф?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8191
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:31

  Долярчик написав:
  Xenon написав:Зображення

А що, будуть штрафувати, якщо розмітити оголошення на олх і взяти орендарів?

Самі рили стукануть про таке?

Чи підставну "качку" пришлють підписувати договір оренди, а вона витягне ксіву і зразу оформить протокол на штраф?

В этом случае можно взять у « качки» деньги за первый/ последний месяц и просто дать ключи, ничего не подписывая - все на честном слове
Елена8
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:51

Комрады, а чем, все-таки обьяснить эти абсолютно дичайшие пробки в Киеве все эти дни?
airmax78
 
Повідомлень: 35174
З нами з: 25.10.12
Подякував: 869 раз.
Подякували: 4127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:55

airmax78 , пустующим общественным транспортом. По крайней мере по Херсону сужу. Стоячих в маршрутках не видно, тралики полупустые.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2953
З нами з: 15.02.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:59

  airmax78 написав:Комрады, а чем, все-таки обьяснить эти абсолютно дичайшие пробки в Киеве все эти дни?


500 тыс вернувшихся из-за границы заробитчан с полными багажниками долларов и евро приехали в Киев недвигой тариться. Не? :lol:

Ну или альтернативная версия - культура самоизоляции. Общественный транспорт - самый большой рассадник заразы.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6426
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:07

  airmax78 написав:Комрады, а чем, все-таки обьяснить эти абсолютно дичайшие пробки в Киеве все эти дни?

Так у вас там вроде как ремонты на половине магистралей и мостов? Плюс культура водителей, объезжающих по встречке, трамвайным путям, тротуарам и потом вклинивающихся обратно. Макс, не выпендривайтесь, будьте как все. Встречка - это не кондер на фасаде, это только на 5 минут почувствовать себя вильнолюдиною, но зато сэкономить 30 минут стояния в пробке.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1503
З нами з: 26.02.18
Подякував: 460 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:09

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Комрады, а чем, все-таки обьяснить эти абсолютно дичайшие пробки в Киеве все эти дни?


500 тыс вернувшихся из-за границы заробитчан с полными багажниками долларов и евро приехали в Киев недвигой тариться. Не? :lol:

Ну или альтернативная версия - культура самоизоляции. Общественный транспорт - самый большой рассадник заразы.
накопилось за карантин дел у людей
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 06.04.16
Подякував: 867 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4632463346344635
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1863, 1864, 1865
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18646 3060553
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 15:23
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198534
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14099
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87367)
03.07.2020 15:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.