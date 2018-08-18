Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:аренда в условиях нищеты будет востребована всегда, но приносить она будет копейки. В условиях всеобщего богатства не каждому нужна квартира. Если вы можете арендовать за 10-20% от размера зарплаты, то отсутствие квартиры (как сдедствие остутсвие ипотеки и замороженных средств) дает вам неограниченные маневры по выбору локации и более высокое качество жизни в целом.
И в каких странах мира можно арендовать за 10-20% от зарплаты жилье? И в каких странах мира обеспеченность собственным жильем выше, чем на постсоветском пространстве?
vitaliian написав:Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, то застройщики застроили бы всё от Ирпеня до Борисполя. Заработать хотят не только лендлорды и количество квартир в Киеве не есть величина постоянная.
Мало строят потому что у покупателей мало денег
Ну так почему бы не застраивать так Мюнхен или Париж- много желающих с деньгами туда переехать, но далеко не все могут позволить там купить квартиру, так почему бы не понастраивать жилья и не отоварить их?
А що, будуть штрафувати, якщо розмітити оголошення на олх і взяти орендарів?
Самі рили стукануть про таке?
Чи підставну "качку" пришлють підписувати договір оренди, а вона витягне ксіву і зразу оформить протокол на штраф?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:Комрады, а чем, все-таки обьяснить эти абсолютно дичайшие пробки в Киеве все эти дни?
Так у вас там вроде как ремонты на половине магистралей и мостов? Плюс культура водителей, объезжающих по встречке, трамвайным путям, тротуарам и потом вклинивающихся обратно. Макс, не выпендривайтесь, будьте как все. Встречка - это не кондер на фасаде, это только на 5 минут почувствовать себя вильнолюдиною, но зато сэкономить 30 минут стояния в пробке.