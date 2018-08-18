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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4633463446354636

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 120
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:53

  airmax78 написав:Комрады, а чем, все-таки обьяснить эти абсолютно дичайшие пробки в Киеве все эти дни?

Ремонты дорог,топливо дешевле кваса
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:56

  airmax78 написав:Комрады, а чем, все-таки обьяснить эти абсолютно дичайшие пробки в Киеве все эти дни?


Люди шугаются ездить общественным транспортом в масках. Корона все дела. Очень многие выехали спецово на личном.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:09

  Hotab написав:airmax78 , пустующим общественным транспортом. По крайней мере по Херсону сужу. Стоячих в маршрутках не видно, тралики полупустые.

Ребята, вы что, хотите сказать, что те, кто ездил метро и троллейбусами просто пересели в свои автомобили?
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  #<1 ... 4633463446354636
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