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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:53
airmax78 написав:
Комрады, а чем, все-таки обьяснить эти абсолютно дичайшие пробки в Киеве все эти дни?
Ремонты дорог,топливо дешевле кваса
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:56
airmax78 написав:
Комрады, а чем, все-таки обьяснить эти абсолютно дичайшие пробки в Киеве все эти дни?
Люди шугаются ездить общественным транспортом в масках. Корона все дела. Очень многие выехали спецово на личном.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:09
Hotab написав:airmax78
, пустующим общественным транспортом. По крайней мере по Херсону сужу. Стоячих в маршрутках не видно, тралики полупустые.
Ребята, вы что, хотите сказать, что те, кто ездил метро и троллейбусами просто пересели в свои автомобили?
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