Ремонты дорог,топливо дешевле кваса
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:53
Ремонты дорог,топливо дешевле кваса
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:56
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:09
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:25
посмотри сколько серии АЕ и прочих понаехало,+ ремонты
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:27
Да а что? Или по вашему не по масти на дружбе зайти в метро, и доехать в офис на золотых? За 15м.
Или лучше 2 часа в вечерней пробочке простоять? Так многие делают.
Ну а сейчас изза вируса многие избегают ездить на метро. Приходится торчать в пробке. В своей машине
Востаннє редагувалось xio13 в П'ят 03 лип, 2020 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:27
Спешат кто куда,кто впрыгнуть в ракету перед ипотекой под 9.9% и ниже,кто уже начатые ремонты окончить,пока курс в рамках бюджета,люди спешат жить и покупают всё для себя любимых,кто квартиры,кто авто,опять куча корчей на еврономерах,автомобилизацию не остановить,дайте людям свободу передвижения
Тем более убрали последнюю преграду перед дешёвой ипотекой,это упирающегося одного занудного деда перед настоящим гривневым покращенням,да вы догадались_ кышнули ничегонепонимающего господина Смолия,теперь кредиты в гривне с печатного станка будут розданы всем желающим на всё подряд,прямо как в 2006-м,бери не хочу,короче ракета она такая,безжалостная,кукование по-украински,пристегнитесь
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:57
В Киеве к єтому еще и скоростной режим добавился.
Раньше по половине проспектов поток шел под сотню в час, сейчас телепаемся 60-65. Пропускная способность автоматом снижается почти в полтора раза.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:57
Рынок жилой недвижимости Великобритании продолжил падать в июне, потеряв еще 1,4%. Общее снижение с начала кризиса - 3,8%. Y-o-y динамика в отрицательной зоне впервые с 2012-го.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:17
В щуцинских ипенях немного снизилась аренда (% на 10). По ценам продажи какой-то динамики вниз пока не видно. Объявления по вторичке больше месяца не висят.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:39
в злотих?
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