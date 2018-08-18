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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4634463546364637

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 120
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:58

  Frant написав:
  zРадио написав:Рынок жилой недвижимости Великобритании продолжил падать в июне, потеряв еще 1,4%. Общее снижение с начала кризиса - 3,8%. Y-o-y динамика в отрицательной зоне впервые с 2012-го.

https://www.nationwide.co.uk/-/media/Ma ... 2_2020.pdf

Нам би з києвською нерухомістю розібратись.
Рожевоокулярні растішки-оптимішки стверджують, що вона не падає в ціні, і навіть десь потроху росте.

Нам би якось провести чіткий кордон між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом)))


Просто на нашему рынку нет оперативной и достоверной статистики продаж - лишь индексы рекламных площадок, отражающие динамику хотелок, и заказные рыловские панегирики, не говорящие вообще ни о чем. Поэтому статистика других стран хотя бы показывает направление, как быстро и глубоко рынок недвижимости реагирует на рост безработицы и снижение склонности к потреблению.

Что до "Киева Реуса-Фейслесса", как вы его называете - в 2007-2008 гг он таки существовал.

1000 баксов в месяц - это был минимум-минимум для офисного работника, хоть что-то умеющего делать, кроме кофе (хотя и ассистентов дешевле, чем на 700-800 было сложно найти). Кайены под каждым хрущем - тоже правда.

Но с тех пор этого Киева никто не видел. Зарплатное ралли продолжается (продолжалось) лишь в одном единственном сегменте рынка - IT. Все остальные - ни люди по зарплатам, ни бизнес по выручке/прибыли - к рекордам 2008-го даже не приближались...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Frant написав:
  zРадио написав:Рынок жилой недвижимости Великобритании продолжил падать в июне, потеряв еще 1,4%. Общее снижение с начала кризиса - 3,8%. Y-o-y динамика в отрицательной зоне впервые с 2012-го.

https://www.nationwide.co.uk/-/media/Ma ... 2_2020.pdf

Нам би з києвською нерухомістю розібратись.
Рожевоокулярні растішки-оптимішки стверджують, що вона не падає в ціні, і навіть десь потроху росте.

Нам би якось провести чіткий кордон між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом)))


Просто на нашему рынку нет оперативной и достоверной статистики продаж - лишь индексы рекламных площадок, отражающие динамику хотелок, и заказные рыловские панегирики, не говорящие вообще ни о чем. Поэтому статистика других стран хотя бы показывает направление, как быстро и глубоко рынок недвижимости реагирует на рост безработицы и снижение склонности к потреблению.

Что до "Киева Реуса-Фейслесса", как вы его называете - в 2007-2008 гг он таки существовал.

1000 баксов в месяц - это был минимум-минимум для офисного работника, хоть что-то умеющего делать, кроме кофе (хотя и ассистентов дешевле, чем на 700-800 было сложно найти). Кайены под каждым хрущем - тоже правда.

Но с тех пор этого Киева никто не видел. Зарплатное ралли продолжается (продолжалось) лишь в одном единственном сегменте рынка - IT. Все остальные - ни люди по зарплатам, ни бизнес по выручке/прибыли - к рекордам 2008-го даже не приближались...
Если вы чего-то не хотите видеть, это не значит, что этого не существует.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Днями в мерії відбулося засідання комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс. У ньому взяли участь представники КМДА, активісти, а також - представники прокуратури та поліції міста Києва. І, переконаний, нам потрібно активізувати роботу комісії з проблем незаконних забудов.
Я цього тижня, разом з поліцією, був на одному з таких об’єктів – Ярославів Вал, історичний центр міста. Забудовник там зовсім втратив розум. І там, де за документами, мало бути аварійне укріплення будинку, звів нову будівлю – п'ять поверхів під землю. Уявіть! Це не просто нехтування законами – це небезпечно! Там поруч – житлові будинки, дипломатичні представництва.

"Так, забудовник ("Аркада") досі не подав на розгляд містобудівної ради скоригований проект житлового масиву "Патріотика на Озерах". Зокрема, де буде передбачене зведення соціальної інфраструктури – шкіл, садочків, лікарні.
А на інших комплексах, де нічого не заважає закінчити будівництво, припинив роботи. І продовжує підбурювати людей, шантажуючи владу. Це неприпустимо!
Забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 млрд грн! І, я вважаю, правоохоронні органи повинні із цим розібратися якнайшвидше!".


Джерело: Кличко у Facebook,

https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/3/7258098/
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:06

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:В щуцинских ипенях немного снизилась аренда (% на 10). По ценам продажи какой-то динамики вниз пока не видно. Объявления по вторичке больше месяца не висят.

в злотих?

Да. Скоро сможешь сдать цоколь и взамен снять кавалирку с видом на Вавель.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:20

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:В щуцинских ипенях немного снизилась аренда (% на 10). По ценам продажи какой-то динамики вниз пока не видно. Объявления по вторичке больше месяца не висят.

в злотих?

Да. Скоро сможешь сдать цоколь и взамен снять кавалирку с видом на Вавель.

А як ще теплий берег акурта?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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