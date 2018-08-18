Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:58

Frant написав: zРадио написав: Рынок жилой недвижимости Великобритании продолжил падать в июне, потеряв еще 1,4%. Общее снижение с начала кризиса - 3,8%. Y-o-y динамика в отрицательной зоне впервые с 2012-го.



https://www.nationwide.co.uk/-/media/Ma ... 2_2020.pdf Рынок жилой недвижимости Великобритании продолжил падать в июне, потеряв еще 1,4%. Общее снижение с начала кризиса - 3,8%. Y-o-y динамика в отрицательной зоне впервые с 2012-го.

Нам би з києвською нерухомістю розібратись.

Рожевоокулярні растішки-оптимішки стверджують, що вона не падає в ціні, і навіть десь потроху росте.



Нам би якось провести чіткий кордон між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом))) Нам би з києвською нерухомістю розібратись.Рожевоокулярні растішки-оптимішки стверджують, що вона не падає в ціні, і навіть десь потроху росте.Нам би якось провести чіткий кордон між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом)))

Просто на нашему рынку нет оперативной и достоверной статистики продаж - лишь индексы рекламных площадок, отражающие динамику хотелок, и заказные рыловские панегирики, не говорящие вообще ни о чем. Поэтому статистика других стран хотя бы показывает направление, как быстро и глубоко рынок недвижимости реагирует на рост безработицы и снижение склонности к потреблению.Что до "Киева Реуса-Фейслесса", как вы его называете - в 2007-2008 гг он таки существовал.1000 баксов в месяц - это был минимум-минимум для офисного работника, хоть что-то умеющего делать, кроме кофе (хотя и ассистентов дешевле, чем на 700-800 было сложно найти). Кайены под каждым хрущем - тоже правда.Но с тех пор этого Киева никто не видел. Зарплатное ралли продолжается (продолжалось) лишь в одном единственном сегменте рынка - IT. Все остальные - ни люди по зарплатам, ни бизнес по выручке/прибыли - к рекордам 2008-го даже не приближались...