Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нам би з києвською нерухомістю розібратись. Рожевоокулярні растішки-оптимішки стверджують, що вона не падає в ціні, і навіть десь потроху росте.
Нам би якось провести чіткий кордон між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом)))
Просто на нашему рынку нет оперативной и достоверной статистики продаж - лишь индексы рекламных площадок, отражающие динамику хотелок, и заказные рыловские панегирики, не говорящие вообще ни о чем. Поэтому статистика других стран хотя бы показывает направление, как быстро и глубоко рынок недвижимости реагирует на рост безработицы и снижение склонности к потреблению.
Что до "Киева Реуса-Фейслесса", как вы его называете - в 2007-2008 гг он таки существовал.
1000 баксов в месяц - это был минимум-минимум для офисного работника, хоть что-то умеющего делать, кроме кофе (хотя и ассистентов дешевле, чем на 700-800 было сложно найти). Кайены под каждым хрущем - тоже правда.
Но с тех пор этого Киева никто не видел. Зарплатное ралли продолжается (продолжалось) лишь в одном единственном сегменте рынка - IT. Все остальные - ни люди по зарплатам, ни бизнес по выручке/прибыли - к рекордам 2008-го даже не приближались...
Нам би з києвською нерухомістю розібратись. Рожевоокулярні растішки-оптимішки стверджують, що вона не падає в ціні, і навіть десь потроху росте.
Нам би якось провести чіткий кордон між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом)))
Просто на нашему рынку нет оперативной и достоверной статистики продаж - лишь индексы рекламных площадок, отражающие динамику хотелок, и заказные рыловские панегирики, не говорящие вообще ни о чем. Поэтому статистика других стран хотя бы показывает направление, как быстро и глубоко рынок недвижимости реагирует на рост безработицы и снижение склонности к потреблению.
Что до "Киева Реуса-Фейслесса", как вы его называете - в 2007-2008 гг он таки существовал.
1000 баксов в месяц - это был минимум-минимум для офисного работника, хоть что-то умеющего делать, кроме кофе (хотя и ассистентов дешевле, чем на 700-800 было сложно найти). Кайены под каждым хрущем - тоже правда.
Но с тех пор этого Киева никто не видел. Зарплатное ралли продолжается (продолжалось) лишь в одном единственном сегменте рынка - IT. Все остальные - ни люди по зарплатам, ни бизнес по выручке/прибыли - к рекордам 2008-го даже не приближались...
Если вы чего-то не хотите видеть, это не значит, что этого не существует.
"Днями в мерії відбулося засідання комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс. У ньому взяли участь представники КМДА, активісти, а також - представники прокуратури та поліції міста Києва. І, переконаний, нам потрібно активізувати роботу комісії з проблем незаконних забудов. Я цього тижня, разом з поліцією, був на одному з таких об’єктів – Ярославів Вал, історичний центр міста. Забудовник там зовсім втратив розум. І там, де за документами, мало бути аварійне укріплення будинку, звів нову будівлю – п'ять поверхів під землю. Уявіть! Це не просто нехтування законами – це небезпечно! Там поруч – житлові будинки, дипломатичні представництва.
"Так, забудовник ("Аркада") досі не подав на розгляд містобудівної ради скоригований проект житлового масиву "Патріотика на Озерах". Зокрема, де буде передбачене зведення соціальної інфраструктури – шкіл, садочків, лікарні. А на інших комплексах, де нічого не заважає закінчити будівництво, припинив роботи. І продовжує підбурювати людей, шантажуючи владу. Це неприпустимо! Забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 млрд грн! І, я вважаю, правоохоронні органи повинні із цим розібратися якнайшвидше!".