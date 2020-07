Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:22

Faceless написав: zРадио написав: Что до "Киева Реуса-Фейслесса", как вы его называете - в 2007-2008 гг он таки существовал.



1000 баксов в месяц - это был минимум-минимум для офисного работника, хоть что-то умеющего делать, кроме кофе (хотя и ассистентов дешевле, чем на 700-800 было сложно найти). Кайены под каждым хрущем - тоже правда.



Но с тех пор этого Киева никто не видел. Зарплатное ралли продолжается (продолжалось) лишь в одном единственном сегменте рынка - IT. Все остальные - ни люди по зарплатам, ни бизнес по выручке/прибыли - к рекордам 2008-го даже не приближались... Если вы чего-то не хотите видеть, это не значит, что этого не существует. Если вы чего-то не хотите видеть, это не значит, что этого не существует.



Емкий комментарий. Я хочу видеть рост зарплат до уровня 2008 года (при сравнимом опыте сотрудников), а его - нет. Например, в консалтинговом бизнесе дельта 1.5-2 раза в пользу 2008 года. Расскажите, где реки с кисельными берегами 2015-2020? Емкий комментарий. Я хочу видеть рост зарплат до уровня 2008 года (при сравнимом опыте сотрудников), а его - нет. Например, в консалтинговом бизнесе дельта 1.5-2 раза в пользу 2008 года. Расскажите, где реки с кисельными берегами 2015-2020?

