Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:41

Емкий комментарий. Я хочу видеть рост зарплат до уровня 2008 года (при сравнимом опыте сотрудников), а его - нет. Например, в консалтинговом бизнесе дельта 1.5-2 раза в пользу 2008 года. Расскажите, где реки с кисельными берегами 2015-2020? Емкий комментарий. Я хочу видеть рост зарплат до уровня 2008 года (при сравнимом опыте сотрудников), а его - нет. Например, в консалтинговом бизнесе дельта 1.5-2 раза в пользу 2008 года. Расскажите, где реки с кисельными берегами 2015-2020?

а вы хотели с 2008 года сидеть на ж*** ровно и чтобы уровень ЗП в доллярах был тот же ?

А весь опыт состоял именно в сидении на одной должности.



Так не бывает, повышайте свой уровень. А не опыт сидения а вы хотели с 2008 года сидеть на ж*** ровно и чтобы уровень ЗП в доллярах был тот же ?А весь опыт состоял именно в сидении на одной должности.Так не бывает, повышайте свой уровень. А не опыт сидения



у вас проблемы со зрением? или с пониманием прочитанного?



на одной и той же позиции с одинаковым опытом зарплаты в долларах сейчас в 1.5-2 раза ниже, чем в 2007-2008 гг. разумеется, одному и тому же человеку невозможно, по техническим причинам, иметь один и то же опыт, что и 12 лет назад. поэтому сравнивать себя с собой не получится у вас проблемы со зрением? или с пониманием прочитанного?на одной и той же позиции с одинаковым опытом зарплаты в долларах сейчас в 1.5-2 раза ниже, чем в 2007-2008 гг. разумеется, одному и тому же человеку невозможно, по техническим причинам, иметь один и то же опыт, что и 12 лет назад. поэтому сравнивать себя с собой не получится

