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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:36
zРадио написав:
Просто на нашему рынку нет оперативной и достоверной статистики продаж - лишь индексы рекламных площадок, отражающие динамику хотелок, и заказные рыловские панегирики, не говорящие вообще ни о чем. Поэтому статистика других стран хотя бы показывает направление, как быстро и глубоко рынок недвижимости реагирует на рост безработицы и снижение склонности к потреблению.
а ЛУНа вот в телеграмчике говорит что, жрако, пробки и "рист" (выросла типа вторичка июль по отношению к маю)
но на самом деле - падение
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:41
pesikot написав: adeges написав:
Емкий комментарий. Я хочу видеть рост зарплат до уровня 2008 года (при сравнимом опыте сотрудников), а его - нет. Например, в консалтинговом бизнесе дельта 1.5-2 раза в пользу 2008 года. Расскажите, где реки с кисельными берегами 2015-2020?
а вы хотели с 2008 года сидеть на ж*** ровно и чтобы уровень ЗП в доллярах был тот же ?
А весь опыт состоял именно в сидении на одной должности.
Так не бывает, повышайте свой уровень. А не опыт сидения
у вас проблемы со зрением? или с пониманием прочитанного?
на одной и той же позиции с одинаковым опытом зарплаты в долларах сейчас в 1.5-2 раза ниже, чем в 2007-2008 гг. разумеется, одному и тому же человеку невозможно, по техническим причинам, иметь один и то же опыт, что и 12 лет назад. поэтому сравнивать себя с собой не получится
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:50
adeges написав:
на одной и той же позиции с одинаковым опытом зарплаты в долларах сейчас в 1.5-2 раза ниже, чем в 2007-2008 гг. разумеется, одному и тому же человеку невозможно, по техническим причинам, иметь один и то же опыт, что и 12 лет назад. поэтому сравнивать себя с собой не получится
Вы сами себя читаете ? явно нет
Ваш опыт сидения 12 лет на одной должности, сейчас, никого не интересует
Как и не интересовал лет 5 назад, или даже 10 лет назад
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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