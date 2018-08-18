|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:41
pesikot написав: adeges написав:
Емкий комментарий. Я хочу видеть рост зарплат до уровня 2008 года (при сравнимом опыте сотрудников), а его - нет. Например, в консалтинговом бизнесе дельта 1.5-2 раза в пользу 2008 года. Расскажите, где реки с кисельными берегами 2015-2020?
а вы хотели с 2008 года сидеть на ж*** ровно и чтобы уровень ЗП в доллярах был тот же ?
А весь опыт состоял именно в сидении на одной должности.
Так не бывает, повышайте свой уровень. А не опыт сидения
у вас проблемы со зрением? или с пониманием прочитанного?
на одной и той же позиции с одинаковым опытом зарплаты в долларах сейчас в 1.5-2 раза ниже, чем в 2007-2008 гг. разумеется, одному и тому же человеку невозможно, по техническим причинам, иметь один и то же опыт, что и 12 лет назад. поэтому сравнивать себя с собой не получится
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3213
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:50
adeges написав:
на одной и той же позиции с одинаковым опытом зарплаты в долларах сейчас в 1.5-2 раза ниже, чем в 2007-2008 гг. разумеется, одному и тому же человеку невозможно, по техническим причинам, иметь один и то же опыт, что и 12 лет назад. поэтому сравнивать себя с собой не получится
Вы сами себя читаете ? явно нет
Ваш опыт сидения 12 лет на одной должности, сейчас, никого не интересует
Как и не интересовал лет 5 назад, или даже 10 лет назад
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4829
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:59
pesikot написав: adeges написав:
на одной и той же позиции с одинаковым опытом зарплаты в долларах сейчас в 1.5-2 раза ниже, чем в 2007-2008 гг. разумеется, одному и тому же человеку невозможно, по техническим причинам, иметь один и то же опыт, что и 12 лет назад. поэтому сравнивать себя с собой не получится
Вы сами себя читаете ? явно нет
Ваш опыт сидения 12 лет на одной должности, сейчас, никого не интересует
Как и не интересовал лет 5 назад, или даже 10 лет назад
потому что всегда
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3213
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:11
baraka написав:
а ЛУНа вот в телеграмчике говорит что, жрако, пробки и "рист" (выросла типа вторичка июль по отношению к маю)
но на самом деле - падение
Кстати, вообще не исключаю, что попытки подтянуть вверх хотелки после их "карантинного" снижения посещают многих неадекватов. Сегодня говорил со знакомым рылом. В смысле, он со мной говорил, спрашивал "когда все это уже закончится" (рыл на 5-м месяце коррекции, наконец, начала интересовать экономическая природа происходящего
) - единичные продажи есть, но только в случае радикального торга 10-15%. Такое, говорит, откупают, что немудрено - созревшие еще до начала кризиса покупаны всю зиму ходили по пустому рынку, на котором ни повыбирать, ни поторговаться. Сейчас они - короли (по крайней мере так себя ощущают
)
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6443
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 2501 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:16
adeges написав:
Емкий комментарий. Я хочу видеть рост зарплат до уровня 2008 года (при сравнимом опыте сотрудников), а его - нет. Например, в консалтинговом бизнесе дельта 1.5-2 раза в пользу 2008 года. Расскажите, где реки с кисельными берегами 2015-2020?
Я предлагаю Faceless-у самому выбрать "классическую" отрасль, в которой не происходило инновационных революций и, соответственно, которую можно объективно сравнить с 2008-м годом. Разумеется, исключая вышеупомянутый мной IT, а также коррупционные рынки, кормящиеся из бюджета, типа альтернативной энергетики
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6443
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 2501 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:21
Ракетостроение)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4294
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:26
Мизантрóп написав:
Ракетостроение)
Пошутил так пошутил. Хотя, может, если Маск, или, на худой конец, Роскосмос, кого-то из Южмаша забрали к себе, то у него доходы выросли
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6443
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 2501 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:29
antey1969 написав: Hotab написав:airmax78
, пустующим общественным транспортом. По крайней мере по Херсону сужу. Стоячих в маршрутках не видно, тралики полупустые.
В Киеве к єтому еще и скоростной режим добавился.
Раньше по половине проспектов поток шел под сотню в час, сейчас телепаемся 60-65. Пропускная способность автоматом снижается почти в полтора раза.
При снижении скорости потока, пропускная способность должна быть выше и пробок меньше, поэтому, в частности, и придуманы светофоры
-
beee
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:35
zРадио написав:
Сейчас они - короли (по крайней мере так себя ощущают
как бы фараонам не пришлось продавать свои пирамиды за 60-70% их королевской стоимости... справедливости ради, для тех кто уверен что эта покупка на всю жизнь, ценник объективно не имеет значения, важно есть сейчас средства на нее или нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4109
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 868 раз.
- Подякували: 1172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:39
vitaliian написав: Vlad442 написав: vitaliian написав:
если бы все могли насобирать на квартиру в Киеве лендорд бы не получал дохода от лендордизма. Чем людям хуже, тем дальше они от своей квартиры.
Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, цены так изменились бы, что все равно 19 млн остались бы без квартир. При этом лендлорду было бы очень хорошо. Он продал бы однушку на Трое и уехал бы навсегда жить на Мальдивы, а вот нью-понаеху было бы плохо. Никто не сдавал бы квартиры в аренду, и без денег на покупку и готовности платить кабальный кредит несколькими поколениями, они в Киев не могли бы никак попасть.
Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, то застройщики застроили бы всё от Ирпеня до Борисполя. Заработать хотят не только лендлорды и количество квартир в Киеве не есть величина постоянная.
Мало строят потому что у покупателей мало денег, много арендуют потому что не хватает на свою квартиру, потому что у покупателя мало денег. Как не крути в выигрыше от массовой нищеты - лендлорд.
Для этого половина "собирающих" должны были бы пойти работать на стройку. При этом если это дешевые социальное жилье, то за дешевые социальные зарплаты. Почему-то желающих нет. Вот вы готовы в жару целый день варить арматуру (предварительно потратив несколько лет на изучение этого искусства) за 10 тыс грн в месяц, чтобы потом кто-то достойный, но небогатый смог обрести свою квартиру?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6948
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1238 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18649
|3061296
|
П'ят 03 лип, 2020 20:28
Loft
|
|466
|198536
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14101
|
|