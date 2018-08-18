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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4636463746384639>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 120
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:41

  pesikot написав:
  adeges написав:
Емкий комментарий. Я хочу видеть рост зарплат до уровня 2008 года (при сравнимом опыте сотрудников), а его - нет. Например, в консалтинговом бизнесе дельта 1.5-2 раза в пользу 2008 года. Расскажите, где реки с кисельными берегами 2015-2020?

а вы хотели с 2008 года сидеть на ж*** ровно и чтобы уровень ЗП в доллярах был тот же ?
А весь опыт состоял именно в сидении на одной должности.

Так не бывает, повышайте свой уровень. А не опыт сидения


у вас проблемы со зрением? или с пониманием прочитанного?

на одной и той же позиции с одинаковым опытом зарплаты в долларах сейчас в 1.5-2 раза ниже, чем в 2007-2008 гг. разумеется, одному и тому же человеку невозможно, по техническим причинам, иметь один и то же опыт, что и 12 лет назад. поэтому сравнивать себя с собой не получится
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:50

  adeges написав:
на одной и той же позиции с одинаковым опытом зарплаты в долларах сейчас в 1.5-2 раза ниже, чем в 2007-2008 гг. разумеется, одному и тому же человеку невозможно, по техническим причинам, иметь один и то же опыт, что и 12 лет назад. поэтому сравнивать себя с собой не получится

Вы сами себя читаете ? явно нет

Ваш опыт сидения 12 лет на одной должности, сейчас, никого не интересует
Как и не интересовал лет 5 назад, или даже 10 лет назад
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:59

  pesikot написав:
  adeges написав:
на одной и той же позиции с одинаковым опытом зарплаты в долларах сейчас в 1.5-2 раза ниже, чем в 2007-2008 гг. разумеется, одному и тому же человеку невозможно, по техническим причинам, иметь один и то же опыт, что и 12 лет назад. поэтому сравнивать себя с собой не получится

Вы сами себя читаете ? явно нет

Ваш опыт сидения 12 лет на одной должности, сейчас, никого не интересует
Как и не интересовал лет 5 назад, или даже 10 лет назад


потому что всегда
It takes little for me to say
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:11

  baraka написав:
а ЛУНа вот в телеграмчике говорит что, жрако, пробки и "рист" (выросла типа вторичка июль по отношению к маю) :)

но на самом деле - падение


Кстати, вообще не исключаю, что попытки подтянуть вверх хотелки после их "карантинного" снижения посещают многих неадекватов. Сегодня говорил со знакомым рылом. В смысле, он со мной говорил, спрашивал "когда все это уже закончится" (рыл на 5-м месяце коррекции, наконец, начала интересовать экономическая природа происходящего :mrgreen: ) - единичные продажи есть, но только в случае радикального торга 10-15%. Такое, говорит, откупают, что немудрено - созревшие еще до начала кризиса покупаны всю зиму ходили по пустому рынку, на котором ни повыбирать, ни поторговаться. Сейчас они - короли (по крайней мере так себя ощущают :) )
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:16

  adeges написав:Емкий комментарий. Я хочу видеть рост зарплат до уровня 2008 года (при сравнимом опыте сотрудников), а его - нет. Например, в консалтинговом бизнесе дельта 1.5-2 раза в пользу 2008 года. Расскажите, где реки с кисельными берегами 2015-2020?


Я предлагаю Faceless-у самому выбрать "классическую" отрасль, в которой не происходило инновационных революций и, соответственно, которую можно объективно сравнить с 2008-м годом. Разумеется, исключая вышеупомянутый мной IT, а также коррупционные рынки, кормящиеся из бюджета, типа альтернативной энергетики
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ракетостроение)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:26

  Мизантрóп написав:Ракетостроение)


Пошутил так пошутил. Хотя, может, если Маск, или, на худой конец, Роскосмос, кого-то из Южмаша забрали к себе, то у него доходы выросли :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:29

  antey1969 написав:
  Hotab написав:airmax78 , пустующим общественным транспортом. По крайней мере по Херсону сужу. Стоячих в маршрутках не видно, тралики полупустые.

В Киеве к єтому еще и скоростной режим добавился.
Раньше по половине проспектов поток шел под сотню в час, сейчас телепаемся 60-65. Пропускная способность автоматом снижается почти в полтора раза.

При снижении скорости потока, пропускная способность должна быть выше и пробок меньше, поэтому, в частности, и придуманы светофоры
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Сейчас они - короли (по крайней мере так себя ощущают
как бы фараонам не пришлось продавать свои пирамиды за 60-70% их королевской стоимости... справедливости ради, для тех кто уверен что эта покупка на всю жизнь, ценник объективно не имеет значения, важно есть сейчас средства на нее или нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:39

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:если бы все могли насобирать на квартиру в Киеве лендорд бы не получал дохода от лендордизма. Чем людям хуже, тем дальше они от своей квартиры.

Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, цены так изменились бы, что все равно 19 млн остались бы без квартир. При этом лендлорду было бы очень хорошо. Он продал бы однушку на Трое и уехал бы навсегда жить на Мальдивы, а вот нью-понаеху было бы плохо. Никто не сдавал бы квартиры в аренду, и без денег на покупку и готовности платить кабальный кредит несколькими поколениями, они в Киев не могли бы никак попасть.

Смешно. Если бы 20 млн желающих могли насобирать на 1 млн квартир в Киеве, то застройщики застроили бы всё от Ирпеня до Борисполя. Заработать хотят не только лендлорды и количество квартир в Киеве не есть величина постоянная.

Мало строят потому что у покупателей мало денег, много арендуют потому что не хватает на свою квартиру, потому что у покупателя мало денег. Как не крути в выигрыше от массовой нищеты - лендлорд.

Для этого половина "собирающих" должны были бы пойти работать на стройку. При этом если это дешевые социальное жилье, то за дешевые социальные зарплаты. Почему-то желающих нет. Вот вы готовы в жару целый день варить арматуру (предварительно потратив несколько лет на изучение этого искусства) за 10 тыс грн в месяц, чтобы потом кто-то достойный, но небогатый смог обрести свою квартиру?
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