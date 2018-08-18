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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4636463746384639

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 120
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:39

  beee написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:airmax78 , пустующим общественным транспортом. По крайней мере по Херсону сужу. Стоячих в маршрутках не видно, тралики полупустые.

В Киеве к єтому еще и скоростной режим добавился.
Раньше по половине проспектов поток шел под сотню в час, сейчас телепаемся 60-65. Пропускная способность автоматом снижается почти в полтора раза.

При снижении скорости потока, пропускная способность должна быть выше и пробок меньше, поэтому, в частности, и придуманы светофоры

Точно. Больше светофоров и скорость ограничиваем до 40. Пробки сами рассасываются
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:у вас проблемы со зрением? или с пониманием прочитанного?

на одной и той же позиции с одинаковым опытом зарплаты в долларах сейчас в 1.5-2 раза ниже, чем в 2007-2008 гг. разумеется, одному и тому же человеку невозможно, по техническим причинам, иметь один и то же опыт, что и 12 лет назад. поэтому сравнивать себя с собой не получится

Есть знакомый бюджетник. У него зарплата на руки в 2008 была всего на 25% выше, чем сейчас.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  adeges написав:Емкий комментарий. Я хочу видеть рост зарплат до уровня 2008 года (при сравнимом опыте сотрудников), а его - нет. Например, в консалтинговом бизнесе дельта 1.5-2 раза в пользу 2008 года. Расскажите, где реки с кисельными берегами 2015-2020?


Я предлагаю Faceless-у самому выбрать "классическую" отрасль, в которой не происходило инновационных революций и, соответственно, которую можно объективно сравнить с 2008-м годом. Разумеется, исключая вышеупомянутый мной IT, а также коррупционные рынки, кормящиеся из бюджета, типа альтернативной энергетики


При чем тут вообще отрасли и рост до уровня 2008 года? Сами придумали этот критерий, сами и ищите. То, что называют "Киев Фейслесса" (не я вообще придумал, а zahar_ и сформулировал и назвал) никогда и не формулировалось исходя из сравнений доходов с 2008 годом. Термину больше 5 лет, точнее уже 8 лет, он формулировался как оценка доли работающего населения в Киеве с доходом выше определённого уровня, причём достаточно невысокого, это никакая не "элитная прослойка", это обычные пересичные.
В 2013 формулировка звучала, как "30-40% работающего населения Киева имеют доходы от 10 000 грн и выше". В 2015 году этот порог озвучивался в 15000. С уходом Захара предметно этот вопрос больше не поднимался, и "обновления" цифр не было. Вы просто относительно недавно на форуме вообще и на этой ветке в частности, потому и не в курсе ни о этом термине, ни о копийчужках, ни о ОШ, ЯЗ, КРОХ, а видели только Франта, который вначале тут стихи писал про свистящих белок.
В принципе, говорить за целые отрасли и динамику доходов глупо, в любой отрасли немалый разброс доходов и меняюися они не синхронно у всех. В банковской сфере, например, у меня достаточно знакомых, у которых доходы сейчас выше, чем в 2008 (в долл экв), но я не буду говорить, что это касается всей отрасли вообще.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:14

  Прохожий написав:ух ты, как оперативно потерли мои посты
с какого Х непонятно, ну да ладно, зрадисты на марше

апд
то что юю1981й прогнозирует до осени 21го падение цен вдвое в уе уже оффтоп на ветке?

продолжайте маршировать дальше с "социологией КМИС" вместо флага...



Прохожий, ну что ж вы так эмоционально реагируете? Людям же надо во что то верить и это вряд ли возможно изменить разговорами на форуме.
п.с. Недвига конечно может упасть в два раза при таком управлении страной :twisted: , но боюсь в этом случае
большинству будет мало радости с этого, мягко говоря, потому как реальные доходы при этом упадут раза в четыре.
drevlyanin
 
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  #<1 ... 4636463746384639
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