Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:07

zРадио написав: adeges написав: Емкий комментарий. Я хочу видеть рост зарплат до уровня 2008 года (при сравнимом опыте сотрудников), а его - нет. Например, в консалтинговом бизнесе дельта 1.5-2 раза в пользу 2008 года. Расскажите, где реки с кисельными берегами 2015-2020? Емкий комментарий. Я хочу видеть рост зарплат до уровня 2008 года (при сравнимом опыте сотрудников), а его - нет. Например, в консалтинговом бизнесе дельта 1.5-2 раза в пользу 2008 года. Расскажите, где реки с кисельными берегами 2015-2020?



Я предлагаю Faceless-у самому выбрать "классическую" отрасль, в которой не происходило инновационных революций и, соответственно, которую можно объективно сравнить с 2008-м годом. Разумеется, исключая вышеупомянутый мной IT, а также коррупционные рынки, кормящиеся из бюджета, типа альтернативной энергетики Я предлагаю Faceless-у самому выбрать "классическую" отрасль, в которой не происходило инновационных революций и, соответственно, которую можно объективно сравнить с 2008-м годом. Разумеется, исключая вышеупомянутый мной IT, а также коррупционные рынки, кормящиеся из бюджета, типа альтернативной энергетики

При чем тут вообще отрасли и рост до уровня 2008 года? Сами придумали этот критерий, сами и ищите. То, что называют "Киев Фейслесса" (не я вообще придумал, а zahar_ и сформулировал и назвал) никогда и не формулировалось исходя из сравнений доходов с 2008 годом. Термину больше 5 лет, точнее уже 8 лет, он формулировался как оценка доли работающего населения в Киеве с доходом выше определённого уровня, причём достаточно невысокого, это никакая не "элитная прослойка", это обычные пересичные.В 2013 формулировка звучала, как "30-40% работающего населения Киева имеют доходы от 10 000 грн и выше". В 2015 году этот порог озвучивался в 15000. С уходом Захара предметно этот вопрос больше не поднимался, и "обновления" цифр не было. Вы просто относительно недавно на форуме вообще и на этой ветке в частности, потому и не в курсе ни о этом термине, ни о копийчужках, ни о ОШ, ЯЗ, КРОХ, а видели только Франта, который вначале тут стихи писал про свистящих белок.В принципе, говорить за целые отрасли и динамику доходов глупо, в любой отрасли немалый разброс доходов и меняюися они не синхронно у всех. В банковской сфере, например, у меня достаточно знакомых, у которых доходы сейчас выше, чем в 2008 (в долл экв), но я не буду говорить, что это касается всей отрасли вообще.