Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:45

Faceless написав: В банковской сфере, например, у меня достаточно знакомых, у которых доходы сейчас выше, чем в 2008 (в долл экв), но я не буду говорить, что это касается всей отрасли вообще. В банковской сфере, например, у меня достаточно знакомых, у которых доходы сейчас выше, чем в 2008 (в долл экв), но я не буду говорить, что это касается всей отрасли вообще.



почему то упорно вместо сравнения одних свежих апельсинов с другими, но тоже свежими апельсинами, пытаются сравнить старое, морщинистое яблоко с ним же, еще молодым яблоком, и сказать, что некоторое морщинистые яблоки слаще себя же в молодости.



и найдя пять-шесть таких более сладких морщинистых яблок говорят: жить стало лучше, жить стало веселей.



но ведь суть в не в этом, а в том, что сегодняшние свежие апельсины в среднем существенно, раза в 1.5-2 кислее таких же свежих апельсинов 12 лет назад. потому что климат уже не тот. только IT-пельсины стали слаще тех, что были в 2008, потому что у них свой микроклимат, кондиционированный



